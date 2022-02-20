نيافة الأنبا باسيليوس فوزي يلتقى مسؤولي اجتماعات الأسر بكنائس الإيبارشية

التقى نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مسؤولي اجتماعات الأسر بكنائس الإيبارشية، في اللقاء التابع لمركز قانا الجليل للعائلة والحياة.

وجاء هذا اللقاء في إطار حرص الأنبا باسيليوس على متابعة جميع الأنشطة الخدمية بالإيبارشية، حيث كان في استقبال نيافته الأب أنجليوس منير، مدير مركز قانا الجليل للعائلة والحياة بالإيبارشية.

وأعطى الأب المطران كلمة تشجيعية ونصائح هامة للحاضرين حول (الاحترام المتبادل بين الزوجين، الحوار، ضرورة عدم الخصام، قبول الآخر، وأخيرًا الصلاة وممارسة الأسرار المقدسة).

وتضمن اليوم أيضًا فقرة الترانيم الروحية، أعقبها لقاء مع الدكتور إيهاب ثروت حول "القيادة"، ثم أعطى نيافته بعض التوجيهات والتوصيات للحاضرين، موكدًا على أهمية عمل البيانات التوضيحية، لحصر الأسر بكنائس الإيبارشية، مختتمًا اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

وتفقد نّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اجتماع الفتيات الصغيرات، التابع لمكتب العمل الإيبارشي بالمنيا.

جاء هذا اللقاء في إطار حرص الأنبا باسيليوس على متابعة الاجتماعات، التابعة للمكاتب الخدمية بالإيبارشية. كان في استقبال نيافته مسؤولو الاجتماع، كما أعطى الأب المطران كلمة تشجيعية لهم بعنوان "الكنز الحقيقي في حياتك هو يسوع"، مختتمًا اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

كما تفقد صاحب النّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، معهد التربية الدينية بالإيبارشية.

واطمأن الأب المطران على أحوال المعهد، كما أعطى كلمة تشجيعية للحاضرين. تأتي هذه الزيارة في إطار حرص نّيافة الأنبا باسيليوس على متابعة الأحوال الرعوية للمعهد، بالإضافة إلى وضع رؤية موحدة، لتكوين خدام وخادمات الإيبارشية على أسس الكنيسة الكاثوليكيّة.