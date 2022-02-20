كيف احتفل هندرسون بزميله لويس دياز بعد تسجيلها أول أهدافه مع ليفربول؟

نجح لويس دياز الوافد الجديد إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب بين صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، في سجيل أول أهدافه مع "الريدز" في مباراة أمس أمام نوريتش سيتي.

هدف لويس دياز

واحتفل هندرسون قائد ليفربول، بزميله لويس دياز بعد تسجيله أول أهدافه بقميص الفريق منذ انتقاله إليه في يناير الماضى، عبر تغريدة له على حسابه الرسمي عبر "توير".

أول أهداف لويس دياز

وقال هندرسون في تغريدته التي احتفل بها بزميله لويس دياز الذي سجل أمس: "مرحبا بك في أنفيلد"، في إشارة إلى ملعب الفريق الذى شهد تسجيل اللاعب الهدف الثالث لفريقه فى شباك نوريتش سيتى، حيث نجح ساديو ماني من تسجيل أولى الأهداف بينما أحرز صلاح هدفا رائعا من تمريرة متقنة من الحارس أليسون بيكر.

لويس دياز وهدف صلاح

وأشاد الدولي الإنحليزي هندرسون، قائد فريق ليفربول بهدف لويس دياز الأول له مع ليفربول والثالث خلال اللقاء الذي جمعهم بنوريتش سيتي، إلى جانب الهدف الرائع الذي سجله المصري محمد صلاح.

لويس دياز يسجل عقب هدف صلاح الرائع

ووصل الدولي المصري محمد صلاح إلى الهدف رقم 150 بقميص ليفربول، مساهما في الفوز على نوريتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الليلة التي سجل بها لويس دياز وسايو ماني.

هندرسون يرحب بزميله لويس دياز

ودون لويس دياز أولى أهدافه مع فريق ليفربول الإنجليزي يوم أمس السبت، حينما سجل الهدف الثالث لفريقه في مرمى نوريتش سيتي، بعد دقائق قليلة من هدف الفرعون المصري محمد صلاح.