الإمام الأكبر يدعو للتصدي لحملات التغريب والانسلاخ من الهوية

أخبار مصر
شيخ الازهر
شيخ الازهر
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر  أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، الدكتور علاء عبدالهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والوفد المرافق له.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر يقدر جميع الكيانات العلمية والثقافية لما لها من دور مهم في رفع الوعي ونشر العلم النافع بين الناس، مؤكدا ضرورة إيجاد آلية للتنسيق والتعاون بين هذه الهيئات لتنسيق الجهود وأداء رسالتها العلمية والتثقيفية على النحو الأمثل، بما من شأنه تنشئة أجيال شابة واعية وقادرة على التعامل مع التحديات المعاصرة، والتصدي لحملات التغريب والانسلاخ من هويتنا العربية والإسلامية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور علاء عبدالهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، عن تقديره للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف وإمامه الأكبر في نشر قيم الحوار التسامح، والارتقاء بالفكر الإسلامي، لافتا إلى أن اتحاد كتاب مصر داعم كبير للأزهر وفضيلة الإمام الأكبر في التصدي لكل الحملات المغرضة التي تسعى للنيل من قيمنا الأخلاقية ومبادئ ديننا الحنيف.

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الإمام الأكبر يدعو للتصدي لحملات التغريب والانسلاخ من الهوية