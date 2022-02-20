سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20-2-2022 في مصر

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سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
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يبحث المواطنون والمقيمون في مصر عن سعر الريال السعودي بشكل دوري، حيث تعتبردالمملكة العربية السعودية أكثر الوجهات التي يذهب الكثيرون للعمل إليها، ما يجعل الريال من الأور المرتبطة دوما بالجنيه المصري ووجهة المغتربين.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد

 

وتساءل الكثيرون اليوم الأحد 20 فبراير 2022 عن سعر الريال السعودى في عدد من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20 فبراير 2022

 

وواصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد استقراره أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم استقرارا في البنوك المصرية، والتي نرصد بعضها لحضراتكم خلال موضوعنا.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد أمام الجنيه المصري 

 

وشهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد استقرارا في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، وسجل استقرارا فى البنك التجارى الدولي "cib" والبنك المركزى المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

 

وترصد بوابة "الفجر الإلكترونية" اليوم الحد 20-22022 لمتابعيها الكرام  أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية والسوق المصرفى بالسطور التالية:

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد فى البنك المركزى المصرى

 

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى

 

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد فى بنك مصر

 

4.18 جنيه للشراء.

 

4.19 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

 

4.16  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم فى البنك التجارى الدولى 

 

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

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