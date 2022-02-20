محافظة الجيزة تزيل 11 منشأة متعدية على أملاك الدولة بالصف وأطفيح

شنت محافظة الجيزة، حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعيه وردع المخالفين.

وقامت محافظة الجيزة، من خلال مركز ومدينة اطفيح بحملة إزالة ٧ تعديات على الأراضي أملاك الدولة بقرية القبابات ع مساحة 4 ألاف متر ولاية الهئية العامة للإصلاح الزراعي.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف بإزالة التعديات في المهد بنطاق الوحده المحليه بالاقواز حيث تم إزالة عدد ٤ حالات مبان على أرض أملاك الدولة ولاية الإصلاح الزراعي وتم مصادرة الأدوات المستخدمة في البناء وبياناتها كالتالي:

إزالة تعد عبارة عن صبة خرسانية على مساحة 150 مترا تقريبا وتم مصادرة الحديد المستخدم، بالإضافة إلى إزالة تعد عبارة عن بناء منزل غير مسكون على مساحة 180 مترا تقريبا وتم مصادرة الأدوات المستخدمة في البناء وأخرى عبارة عن سور من البلوك الأبيض بارتفاع واحد متر تقريبا على مساحه 250 مترا تقريبا بالإضافة إلى إزالة تعد على مساحة ١٦ مترا وجميعهم بمنطقة عرب الحصار القبلية.



