عاجل.. أول رد مصري رسمي على تشغيل السد الإثيوبي بشكل أحادي

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، عقبت فيه على إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة بشكل أحادي.

وجاء نص البيان كالتالي:

تعقيبًا على الإعلان الإثيوبي اليوم ٢٠ فبراير الجاري عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحاديًا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، تؤكد جمهورية مصر العربية على أن هذه الخطوة تُعد إمعانًا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة ٢٠١٥، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي.

إثيوبيا تعلن تشغيل سد النهضة



كانت إثيوبيا أعلنت، اليوم الأحد، البدء في توليد الكهرباء من سد النهضة الذي تقيمه على رافد رئيسي لنهر النيل، وهنأ رئيس وزرائها آبي أحمد الشعب على "ميلاد عهد جديد" من التنمية، حسب قوله.

وأكدت السلطات، في حفل حضره آبي أحمد، أن السد يمكنه حاليا توليد 700 ميجاوات، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وبحسب السلطات الإثيوبية، سيكون السد قادرا على توليد 5150 ميجاوات عند اكتماله.

وكتب آبي أحمد على موقع تويتر: "اليوم، بدأ أول توربين في سد النهضة، وهو أكبر محطة للطاقة في إفريقيا، في توليد الكهرباء، وهذا خبر جيد لقارتنا ولدول المصب التي نطمح للعمل معها، وبينما تحتفل إثيوبيا بميلاد عهد جديد، أهنئ جميع الإثيوبيين".