محافظ أسوان يشهد تخريج الدفعة 7 بكلية الطب (صور)

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تخريج الدفعة 7 بكلية
تخريج الدفعة 7 بكلية الطب
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شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الاحتفال بتخريج الدفعة السابعة  لطلاب كلية الطب بجامعة أسوان بإجمالي 86 طالب وطالبة، وذلك بحضور الدكتور  لؤى سعد الدين عميد كلية الهندسة نائبًا عن رئيس جامعة أسوان، والدكتور  منصور كباش نقيب الأطباء بأسوان ورئيس جامعة سفنكس، والدكتور محمد الدهشورى عميد كلية الطب، بجانب عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وقدم اللواء أشرف عطية التنهئة لأبنائه الطلاب الخريجين ولأسرهم، متنميًا لهم دوام التفوق والنجاح في حياتهم العملية والمستقبلية، مشيرًا إلى أهمية دور كلية الطب في توفير الكوادر البشرية المؤهلة لسد العجز فى عدد الأطباء داخل الوحدات الصحية والمستشفيات.

وأوضح أن ذلك يتواكب مع المتابعة المستمرة لمشروعات التطوير الجارية للبدء في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والتى ستضم 11 مستشفى و112 وحدة صحية ومركز طبى والذى سيساهم في تعزير الخدمات الطبية والعلاجية والارتقاء بالمنظومة الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين بمختلف المدن والقرى.

 وخلال الفعاليات أشاد اللواء أشرف عطية بجهود جامعة أسوان ودورها الرائد في تقديم الرأي والمشورة العلمية والبحثية اللازمة لدعم الجهود التنفيذية المبذولة فى مختلف مجالات التنمية لمواجهة التحديات والمطالب والإحتياجات الجماهيرية على الوجه الأكمل وذلك بإعتبارها بيت الخبرة ومنارة علمية هامة نفتخر بها، وفى ختام الإحتفال أهدى الدكتور محمد زكى الدهشوى درع كلية الطب  لمحافظ أسوان  .

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محافظ أسوان الدفعة 7 طب أسوان جامعة أسوان

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