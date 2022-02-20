حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 20-2-2022 في مصر
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، الموافق الـ20 من فبراير 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.
توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد
وأوضحت الأرصاد الجوية أن تميل حالة الطقس ودرجات الحرارة للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم تشهد عدة ظواهر جوية، مثل تكون الشبورة على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.
تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة
كما توقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطـة على مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء علي فترات متقطعة، مع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر علي فترات متقطعة.
بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة
ولفتت الهيئة في بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 2-2-2022 في مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 19 10
الإسكندرية 19 10
وادى النطرون 19 10
طنطا 19 10
شبين الكوم 19 10
دمنهور 19 10
بلطيم 19 11
مطروح 19 10
السلوم 19 10
سيوة 19 09
بورسعيد 19 12
دمياط 19 10
الزقازيق 19 10
المنصورة 19 10
الاسماعيلية 20 09
السويس 18 10
العريش 19 11
رفح 19 10
رأس سدر 18 10
نخل 17 07
نويبع 18 15
طابا 16 14
كاترين 11 00
الطور 19 10
شرم الشيخ 21 15
الغردقة 20 14
مرسى علم 21 12
الفيوم 19 09
بنى سويف 19 08
المنيا 19 07
أسيوط 19 07
سوهاج 19 08
قنا 20 09
الأقصر 20 09
أسوان 21 10
ادفو 21 11
أبوسمبل 21 11
الوادى الجديد 22 07
شلاتين 23 12
حلايب 20 12
رأس حدربة 20 12
أبو رماد 23 12