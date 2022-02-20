حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 20-2-2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، الموافق الـ20 من فبراير 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد

وأوضحت الأرصاد الجوية أن تميل حالة الطقس ودرجات الحرارة للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم تشهد عدة ظواهر جوية، مثل تكون الشبورة على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطـة على مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء علي فترات متقطعة، مع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر علي فترات متقطعة.

بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة

ولفتت الهيئة في بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 2-2-2022 في مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 19 10

الإسكندرية 19 10

وادى النطرون 19 10

طنطا 19 10

شبين الكوم 19 10

دمنهور 19 10

بلطيم 19 11

مطروح 19 10

السلوم 19 10

سيوة 19 09

بورسعيد 19 12

دمياط 19 10

الزقازيق 19 10

المنصورة 19 10

الاسماعيلية 20 09

السويس 18 10

العريش 19 11

رفح 19 10

رأس سدر 18 10

نخل 17 07

نويبع 18 15

طابا 16 14

كاترين 11 00

الطور 19 10

شرم الشيخ 21 15

الغردقة 20 14

مرسى علم 21 12

الفيوم 19 09

بنى سويف 19 08

المنيا 19 07

أسيوط 19 07

سوهاج 19 08

قنا 20 09

الأقصر 20 09

أسوان 21 10

ادفو 21 11

أبوسمبل 21 11

الوادى الجديد 22 07

شلاتين 23 12

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 12

أبو رماد 23 12