الدكتور عادل العدوي: جامعة الجلالة تعمل لتكون حاضنة أعمال في مجال النقل البحري واللوجستيات





أكد الدكتور عادل العدوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، خلال كلمته، ضمن فعاليات، فعاليات النسخة الأولى لمؤتمر البحر الاحمر للنقل البحرى واللوجيستيات "RSMTL" في القاهرة، تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة النقل وتنظيم جامعة الجلالة وأون اير جروب، إنه لشرف كبير لجامعة الجلالة رعايتها للمؤتمر الدولي للبحر الأحمر للنقل البحرى واللوجيستي، وإيمانًا بالأهمية الاستراتيجية لهذا المجال، وانطلاقًا من رؤية مجلس أمناء جامعة الجلالة بقيادة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.



وأوضح أنه نظرًا للأهمية الاستراتيجية للجامعة المطلة على البحر الأحمر، حيث الموانيء الهامة بمنطقة قناة السويس، فالجامعة تعمل مستقبلًا لأن تكون حاضنة الأعمال فى تلك المنطقة الهامة، وترسيخ التعاون المشترك بين كافة المؤسسات المدنية والاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، لما لها من تاريخ عظيم فى هذا المجال، ومشهود لها بالريادة فى هذا المجال والتميز فى تقديم أحدث طرق التعليم والتعلم والابتكار.



وأكد الدكتور عادل العدوي، على أهمية التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات العلمية والبحثية، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات والأنشطة الطلابية وتحقيق الهدف الأساسي فى تخريج قادة للمستقبل قادرين على المنافسة الإقليمية والدولية فى ظل الثورة الصناعية الخامسة والتحول الرقمي، وجامعة الجلالة تسعي لتفعيل الارتباط الوثيق بين التعليم والصناعة، التي تقدر لها عوائد استثمارية بمليارات الدولارات.



وأشار إلى أن الجامعة تعمل على تقديم برامج دراسية وتعليمية متميزة، حيث تقدم الآن برنامج سلاسل الإمداد ونظم المعلومات والبرامج الهندسية المتخصصة، والجامعة الآن بصدد إنشاء برامج جديدة متخصصة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة للتعاون مع جامعات أمريكية وأخرى يابانية، وتهدف الجامعة إلى تحقيق التواجد الاستراتيجي على الساحة العالمية فى مجال النقل البحرى واللوجستيات، ومنح الأولوية للالتزام المطلق فى التعليم والبحث العلمي والابتكار، وتحقيقًا لرسالة التعليم العالي والبحث العلمي، بتقديم قادة للمستقبل.





وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات النسخة الأولى لمؤتمر البحر الاحمر للنقل البحرى واللوجيستيات "RSMTL" في القاهرة، تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة النقل وتنظيم جامعة الجلالة وأون اير جروب، وذلك بحضور وزراء النقل من دول عربية وأفريقية شقيقة لمناقشة العديد من القضايا التى تمهد لسبل التعاون المشترك بين البلدان المشاركة من الدول العربية والافريقية الشقيقة بوفود رسمية لتحقيق التعاون والتكامل بين شركاء ساحل البحر الأحمر.



ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على آليات جذب الاستثمار في المناطق الاقتصادية، وتنمية النقل والتأمين البحري، وإمكانيات دعم تطوير النقل البحري ودعم تمويل الصادرات، وكذلك دور قناة السويس في دعم حركة تدفق السفن على المستويين الإقليمي والدولي.





ويشارك بالمؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات.