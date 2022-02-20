خلال مشاركتها في معرض جلف فود.. “AUF" تكشف عن خططها التوسعية في 2022

"أحمد عوف": افتتاح 5 فروع جديدة بالإمارات هذا العام.. ونستهدف زيادة حجم استثماراتنا الخارجية بنسبة 30% عن العام الماضي 2021

كشف أحمد عوف رئيس مجلس إدارة شركة اى يو اف مصر / AUF المالكة للعلامة التجارية "أبو عوف" عن خطط الشركة التوسعية خارج مصر خلال عام 2022 مؤكدا أن الشركة وضعت خطة طموحة لزيادة استثماراتها في منطقة الخليج، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال خلال مشاركته في معرض جلف فود أن الشركة تستهدف زيادة حجم استثماراتها الخارجية بنسبة تصل إلى 30% عن العام الماضي 2021، مشيرًا إلى أن اى يو اف مصر / AUF ستبدأ ضخ استثماراتها التوسعية الجديدة في منطقة الخليج هذا العام بافتتاح 5 فروع ومراكز توزيع وبيع جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه تم الاستقرار على المناطق الثلاث الأولى وهي دبي هيلز، ودبي مول، وزاهية سيتي سنتر الشارقة. لافتًا إلى أن فرع دبي هيلز سيكون أول الفروع التي سيتم افتتاحها وذلك فى شهر مايو 2022 فيما سيتم افتتاح الفرعين الآخرين دبي مول وزاهية سنتر في سبتمبر من نفس العام.



ووصف "عوف"، السوق الإماراتية بأنها سوقًا واعدة، وأن الشركة تسعى لترسيخ أقدامها فيها، مشيرا إلى أن الشركة نجحت خلال العامين السابقين في تعزيز تواجدها بالأسواق الخليجية، التي تشهد حالة من النمو الكبير، موضحا أن الاستراتيجية التي وضعتها الدولة المصرية لتطوير وتنمية الصناعات الوطنية، كان لها أكبر الأثر في منح المنتجات المصرية الفرصة في منافسة مثيلاتها من العلامات التجارية العالمية.



وقال: الصناعات الغذائية في مصر تشهد حالة من التطور الكبير سواء من حيث نظم ووسائل التشغيل الحديثة المستخدمة في كافة مراحل التصنيع، أو من حيث تطبيق أعلى معايير الرقابة والجودة العالمية وهو ما يجعلنا قادرون على المنافسة العالمية وفتح أسواق جديدة تحت شعر "صنع في مصر".



وأوضح أحمد عوف، رئيس مجلس إدارة شركة اي يو اف مصر / AUF إن الشركة تحرص على المشاركة في معرض "جولف فود" الدولي نظرا لما يوفره من فرص كبيرة ومتعددة في مجال تبادل الخبرات مع الشركات المنافسة وفتح أسواق تصديرية جديدة يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني.