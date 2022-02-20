خلال مشاركتها في معرض جلف فود.. “AUF" تكشف عن خططها التوسعية في 2022

أخبار مصر
أحمد عوف
أحمد عوف
Advertisements

"أحمد عوف": افتتاح 5 فروع جديدة بالإمارات هذا العام.. ونستهدف زيادة حجم استثماراتنا الخارجية بنسبة 30% عن العام الماضي 2021

 

كشف أحمد عوف رئيس مجلس إدارة شركة اى يو اف مصر / AUF المالكة للعلامة التجارية "أبو عوف" عن خطط الشركة التوسعية خارج مصر خلال عام 2022 مؤكدا أن الشركة وضعت خطة طموحة لزيادة استثماراتها في منطقة الخليج، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة.


وقال خلال مشاركته في معرض جلف فود أن الشركة تستهدف زيادة حجم استثماراتها الخارجية بنسبة تصل إلى 30% عن العام الماضي 2021، مشيرًا إلى أن اى يو اف مصر / AUF ستبدأ ضخ استثماراتها التوسعية الجديدة في منطقة الخليج هذا العام بافتتاح 5 فروع ومراكز توزيع وبيع جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه تم الاستقرار على المناطق الثلاث الأولى وهي دبي هيلز، ودبي مول، وزاهية سيتي سنتر الشارقة. لافتًا إلى أن فرع دبي هيلز سيكون أول الفروع التي سيتم افتتاحها وذلك فى شهر مايو 2022 فيما سيتم افتتاح الفرعين الآخرين دبي مول وزاهية سنتر في سبتمبر من نفس العام.


ووصف "عوف"، السوق الإماراتية بأنها سوقًا واعدة، وأن الشركة تسعى لترسيخ أقدامها فيها، مشيرا إلى أن الشركة نجحت خلال العامين السابقين في تعزيز تواجدها بالأسواق الخليجية، التي تشهد حالة من النمو الكبير، موضحا أن الاستراتيجية التي وضعتها الدولة المصرية لتطوير وتنمية الصناعات الوطنية، كان لها أكبر الأثر في منح المنتجات المصرية الفرصة في منافسة مثيلاتها من العلامات التجارية العالمية.


وقال: الصناعات الغذائية في مصر تشهد حالة من التطور الكبير سواء من حيث نظم ووسائل التشغيل الحديثة المستخدمة في كافة مراحل التصنيع، أو من حيث تطبيق أعلى معايير الرقابة والجودة العالمية وهو ما يجعلنا قادرون على المنافسة العالمية وفتح أسواق جديدة تحت شعر "صنع في مصر".


وأوضح أحمد عوف، رئيس مجلس إدارة شركة اي يو اف مصر / AUF إن الشركة تحرص على المشاركة في معرض "جولف فود" الدولي نظرا لما يوفره من فرص كبيرة ومتعددة في مجال تبادل الخبرات مع الشركات المنافسة وفتح أسواق تصديرية جديدة يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني.

العلامات التجارية الإمارات رئيس مجلس إدارة

مواد متعلقة

"انتقما منه بطلقة من فرد روسي".. أول حوار مع زميل موظف أوسيم المقتول على يد ابنيه (فيديو وصور)

السبكي: ميكنة 49 منشأة بهيئة الرعاية الصحية في الأقصر بنسبة 100%

74.6 مليار دولار أرباح شركات صناعة الأغذية الصينية في 10 أشهر

مصطفى بكري: أتوقع دستور جديد قريبًا.. والتعديل الوزاري بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية «حوار»

رئيس «القابضة للتشييد والتعمير» يزف بشرى سارة للحاجزين بمشروع «سموحة جراند فيو»

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر 7.. الحقيقة بين حامل الحقيبة وحامل الفضيحة! (قصص واقعية)

الموجة الثورية وإبداع أطفال ضد الانقلاب.. مطبوعات ورسائل داخل منزل أبو الفتوح

طارق الشناوي يكتب: كريم عبدالعزيز.. "واحد من الناس"
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من طقس غد الاثنين بسبب هذه الظاهرة

الأهلي يوجه أنظاره إلى “بديل” الشناوي

التشكيل الرسمي لبرشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

الزمالك يلجأ إلى النصر الليبي لحل أزمة جديدة مع الفيفا

عاجل.. أول رد مصري رسمي على تشغيل السد الإثيوبي بشكل أحادي

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

نجم السيتي يتحدث عن خسارة فريقه المؤلمة أمام توتنهام

تشكيل الاتحاد العربي للدراجات النارية.. الصباح رئيسًا وفريد والشعراوي نائبان