المكلف بأعمال وزير النقل السوداني: البحر الأحمر بوابة لإفريقيا في مختلف الأنشطة

هنأ الدكتور هشام أبو زيد، وكيل الوزارة والمكلف باعمال وزير النقل السوداني، المهندس كامل الوزير وزير النقل على التفوق الكبير الذي شهدته مصر في تطوير البنية التحتية في كل مرافق النقل، مؤكدا على أنها واضحة العيان.



وأضاف خلال كلمته في النسخة الأولى من مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات: "بفضل تماسك شعوب البحر خطت البشرية أولى خطواتها نحو المعرفة والعلوم المعرفية، وخرجت الثقافات الاقتصادية والاجتماعية، وكان له فضل كبير في تطور الإنسانية وتكون أول الدول".



وتابع، أن إقامة المؤتمر في هذا التوقيت يضيف طريقة عمل مشتركة على أسس منهجية وخبرات متراكمة لتطوير النقل البحري لخدمة الحاضر والمستقبل معا وذلك عبر تنمية مستدامة ووضع الاستراتيجيات المناسبة لتطوير منطقة البحر الأحمر وتعظيم التبادل التجاري بين دول المنطقة وتعزيز فرص الاستثمار وآليات التأمين البحري وآليات جذب الاستثمار في المناطق الاقتصادية.



وأشار، إلى أن البحر الأحمر بوابة لإفريقيا في مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية والثقافية، كما أن البعد الجغرافية والمسارات المتعددة أكسبته مميزة كبيرة أهلته لكي يكون ركيزة النقل المستدام بمختلف أشكاله، وأصبح أي تطور في النقل البحري ينعكس إيجابا على الدول المجاورة في إفريقيا.



وأوضح: "وبالنظر لموقف السودان في النقل المستدام، فإنها تشهد تحسينا متسارعا في هذا الإطار، إذ يجاور 4 من الدول الحديثة و4 دول حديثة أخرى متاخمة لها، أي أنه يعتبر المعبر الأمثل لـ50% من الدول الحديثة في أفريقية".



ولفت، إلى ضرورة التوجه نحو اتخاذ قرارات جريئة في دعم المشروعات الداعمة للبيئة وتحديث ومراجعة الأداء لمزيد من الدقة التجانس بخصوص الدول المطلة على البحر الأحمر وإفريقيا بشكل مركز وتبادل الإجراءات الخاصة بدعم النقل المستدام والتركيز على رفع الكفاءة للاستخدام الأمثل للتكنولوجيا ووضع خارطة طريق لتطوير الموانئ والخطوط الملاحية البحرية في البحر الأحمر وتطوير آليات الاستثمار وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وسلاسل التوريد العالمي والعمل على تحقيق الأمن البحري في البحر الأحمر.



وأكد، على ضرورة تطوير التبادل التجاري بين الدول الأفريقية معربا عن سعادته البالغة في هذا المؤتمر واصفا إياه بـ "الهام" وتمنيه بأن تطبق توصياته على أرض الواقع، وشكر اهتمام مصر بتنظيم هذا المؤتمر.