رئيس قطاع النقل البحري: مصر تسعى إلى تعزيز الشراكات متعددة الأطراف وتفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية

الاقتصاد
اللواء بحري رضا إسماعيل
اللواء بحري رضا إسماعيل
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تقدم اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، بالشكر نيابة عن الفريق كامل الوزير، الشكر لجامعة الجلالة والشركة المنظمة لمؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات، على الجهد المبذول، حيث يعتبر هذا المؤتمر حدث هاما لأنه يناقش التطوات الكبيرة في منطقة حوض البحر الأحمر الذي يعد أهم مجرى ملاحي لإفريقيا وأسيا وأوروبا، والتوافق على تعزيز حجم التجارة في الإقليم والوقوف على التحديات التي تواجهنا في المنطقة سواء كانت اقتصادية أو أمنية والخروج برؤية موحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي واجهتها دول المنطقة والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا.

وأضاف إسماعيل في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير النقل المهندس كامل الوزير، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات، أن المؤتمر يأتي في اتجاه مصر نحو تعميق الشراكة مع دول البحر الأحمر لتشجيع الاستثمارات والتعاون التجاري والاقتصادي في المنطقة.

وأشار، إلى يمثل النقل البحري أحد ركائز التنمية الاقتصادية حيث ينقل 90% من حركة التجارة العالمية ولا شك أن التجارة والنقل وجهان لعملة واحدة،

وأكد، أن مصر تسعى إلى تعزيز الشراكات متعددة الأطراف وتفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية مع مختلف الدول مثل دول البحر الأحمر والدول الأفريقية، مستطردًا: "ومع تسلم مصر الكوميسا في نوفمبر الماضي ودخول حيز التجارة الأفريقية حيز النفاذ في يناير يتم العمل على رفع حجم التبادل مع دول إفريقيا وبخاصة دول البحر الأحمر مما يتعين معه المشاركة في كل التطورات المتلاحقة في منطقة البحر الأحمر".

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