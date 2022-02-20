الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: نستهدف خلق فرص استثمارية جديدة بقطاعات صناعية وبحرية





شارك اللواء بحري، محمد شعبان مرعي، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "المنطقة الجنوبية"، ضمن فعاليات، فعاليات النسخة الأولى لمؤتمر البحر الأحمر للنقل البحرى واللوجيستيات "RSMTL" في القاهرة، تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة النقل وتنظيم جامعة الجلالة وأون اير جروب.



وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "المنطقة الجنوبية"، خلال كلمته ضمن فعاليات، فعاليات النسخة الأولى لمؤتمر البحر الأحمر للنقل البحرى واللوجيستيات "RSMTL" في القاهرة، تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة النقل وتنظيم جامعة الجلالة، أن 12% من التجارة البحرية تمر عبر قناة السويس، بما يزيد من قيمة المنطقة الاقتصادية.





وقال خلال كلمته، إن مصر تشكل ثاني أعلى ناتج محلى فى إفريقيا، والأعلى فى عدد السكان بالشرق الأوسط، وتعد السوق الأولى الاستهلاكية فى الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر شهدت ارتفاع معدل النمو فى 2021 بنسبة تصل لـ 8%، رغم جائحة كورونا.





وأوضح اللواء بحري، محمد شعبان مرعي، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "المنطقة الجنوبية"، أن المنطقة الاقتصادية تستفيد بشكل كبير من اتفاقيات التجارة الموقعة بين مصر وبعض الدول الأخرى بما يتيح للمنطقة النفاذ للأسواق العالمي والوصول لأكثر من 2 مليار مستهلك، وأهمها اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية وبعض الدول الآسيوية.



واستعرض أبرز أعمال التطوير بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخاصة فى منطقة ميناء العين السخنة، ليصبح أكبر ميناء محوري فى منطقة البحر الأحمر، وستنتهي أعمال التطوير فى 2023، حيث وصلت أطوال الأرصفة لـ 18 كم بالإضافة لساحات للتداولة بنسبة 9 مليون م مربع، بجانب ارتباط الميناء، بالقطار الكهربائي السريع والربط بمطروح.



وأكد أهمية النقل البحري فى منطقة البحر الأحمر، وخاصة المنطقة الجنوبية، حيث

تطرق للحديث عن أهداف ورؤية المنطقة الاقتصادية الجنوبية، في ضوء استراتيجية مصر 2030، من حيث بعض الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الهيئة الاقتصادية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في المنطقة.



وذكر أن أهداف المنطقة الاقتصادية، تتلخص فى إنشاء مجمعات اقتصادية تنافسية اعتمادا على الإمكانيات الضخمة لمنطقة قناة السويس، بما يساهم فى خلق فرص عمل، وزيادة الناتج المحلي، بما يساهم في دور المنطقة كبوابة للتجارة العالمية وخاصة قارة إفريقيا.



وذكر أنه تم وضع مجموعة من الأهداف، تستهدف خلق مجتمعات كامل وان تصبح المنطقة منصة للتصدير، وخلق فرص استثمارية جديدة فى قطاعات صناعية وبحرية، وتوطين الصناعات ذات الأولوية واعتماد سياسة المجمعات الصناعية المتكاملة، وتهيئة البنية التحتية وتعظيم دور المنطقة كمركز عالمي، وتطوير نظم العمل بالموانئ، لجذب الاستثمارات، ووضع منظومة فاعلة واستحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة وبالإضافة لإعادة تنظيم الهيكل الاقتصادي للمنطقة الاقتصادية.





وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات النسخة الأولى لمؤتمر البحر الاحمر للنقل البحرى واللوجيستيات "RSMTL" في القاهرة، تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة النقل وتنظيم جامعة الجلالة وأون اير جروب، وذلك بحضور وزراء النقل من دول عربية وأفريقية شقيقة لمناقشة العديد من القضايا التى تمهد لسبل التعاون المشترك بين البلدان المشاركة من الدول العربية والافريقية الشقيقة بوفود رسمية لتحقيق التعاون والتكامل بين شركاء ساحل البحر الأحمر.



ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على آليات جذب الاستثمار في المناطق الاقتصادية، وتنمية النقل والتأمين البحري، وإمكانيات دعم تطوير النقل البحري ودعم تمويل الصادرات، وكذلك دور قناة السويس في دعم حركة تدفق السفن على المستويين الإقليمي والدولي