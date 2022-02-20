هيئة الموانيء السعودية: نستهدف الوصول 40 مليون حاوية بحلول 2030

أكد عمر بن طلال حريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية، أن الهيئة تستهدف لأن تصبح المملكة العربية السعودية، مركز لوجستي عالمي فى المنطقة، وأن تصل لطاقة استعابية 40 مليون حاوية بحلول 2030 وزيادة الحصة السوقية لـ 45%، وزيادة المناطق الحرة واللوجستية لأكثر من 50 منطقة لوجستية.



وقال خلال كلمته في الجلسة الأولى من مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات، إن المملكة العربية السعودية قطعت أشواطًا كبير في خطط تطوير صناعات النقل البحري، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 660 مشروع ضمن خطط تطوير الموانيء البحرية بميزانية تصل لـ 45 مليار ريال سعودي.



وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات النسخة الأولى لمؤتمر البحر الاحمر للنقل البحرى واللوجيستيات "RSMTL" في القاهرة، تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة النقل وتنظيم جامعة الجلالة وأون اير جروب، وذلك بحضور وزراء النقل من دول عربية وأفريقية شقيقة لمناقشة العديد من القضايا التى تمهد لسبل التعاون المشترك بين البلدان المشاركة من الدول العربية والافريقية الشقيقة بوفود رسمية لتحقيق التعاون والتكامل بين شركاء ساحل البحر الأحمر.



ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على آليات جذب الاستثمار في المناطق الاقتصادية، وتنمية النقل والتأمين البحري، وإمكانيات دعم تطوير النقل البحري ودعم تمويل الصادرات، وكذلك دور قناة السويس في دعم حركة تدفق السفن على المستويين الإقليمي والدولي