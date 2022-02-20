تأييد حاشد لقائمة "الجمهورية الجديدة" بانتخابات نقابة المهندسين (صور)

نظمت شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم سابقا) اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا للتعريف بقائمة الجمهورية الجديدة ( المهندس أولا ) التي تتصدر المشهد الانتخابي لهذا العام لانتخابات نقابة المهندسين المصرية 2022 والذي سيتحدد بناء على نتيجتها نقيب عام جديد لمهندسين مصر لدورة جديدة 4 سنوات، بالإضافة إلى رئاسة النقابة الفرعية والتجديد النصفي لمجالس الًشعب بالنقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية وبحضور جميع الشركات التابعة للشركة القاضبة للتشيد والتعمير ( حسن علام ـ ايجيوك ـ العبد ـ الأسمنت المسلح ـ هايدليكو ـ مصر الجديدة للاسكان والتعمير، المعادي للتنمية والتعمير ـ النصر للإسكان والتعمير.

ترأس المؤتمر المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان مرشحا على منصيب النقيب العام للمهندسين، بالإضافة إلى كل من:المهندس يسري الديب، مرشح عضو مكملين عمارة والمهندس ايهاب خضر عضو مكمل مدني والمهندس خالد صديق مرشح عضو مكمل مدني وبحضور مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.

ويأتي المهندس حسام الدين عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على رأس هذه القائمة الفرعية مرشحا كرئيس لنقابة المهندسين بالقاهرة ومعه لشغل مقاعد مجلس ادارة نقابة المهندسين القاهرة، هبه تميرك مقعد عمارة وماير جرجس مقعد مدني وضياء الكيكي مقعد مدني ومحمد ماهر مقعد كهرباء وعلاء عنتر مقعد كهرباء.

وعرض المرشحون خلال المؤتمر رؤيتهم لخطة الإصلاح وتصحيح المسار والنهوض بنقابة المهندسين المصرية كواحدة من أعرق النقابات المصريه، وتناول اللقاء أيضا نقاشا مفتوحا مع الحضور وممثلي الشركات، حول برنامج قائمة الجمهورية الجديدة وطموح وأحلام المهندسين للنقابة العامة والنقابات الفرعية.

ويتم إجراء انتخابات رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، 25 فبراير المقبل، وعلي مقعد النقيب العام والأعضاء المكملين، سيكون فى 4 مارس المقبل، على أن الإعادة تكون بين رؤساء النقابات الفرعية؛ حال عدم حصول أحد المرشّحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، وكذلك الإعادة على منصب النقيب، 11 مارس المقبل؛ حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة المشاركة.

وتجرى الانتخابات على مقاعد النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، والأعضاء المكملون، ويكون تمثيلهم بالمجلس الأعلى للنقابة بـ11 عضوًا مكملًا، على أن يكون بينهم مهندسين من شعب (الهندسة الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، ومهندس عن شعب هندسة تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج)، فى حين ينتخب أعضاء النقابة، مجالس الشعب الهندسية، وهى (الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية)، إذ أن مجلس كل شعبة يتطلب على مستوى الجمهورية 3 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة، و3 آخرين ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة.





FB_IMG_1645370891930

FB_IMG_1645370888926

FB_IMG_1645370886703

FB_IMG_1645370884209

FB_IMG_1645370881712