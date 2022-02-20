تعرف على شروط الدراسة في المعهد التكنولوجي للعمل بالسكة الحديد

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معهد تكنولوجيا النقل
معهد تكنولوجيا النقل
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أعلنت الهيئة العامة للسكك الحديدية للمواد البشرية، عن وجود نظم جديدة لجميع سائقي القطارات، موضحة أنّ جميع السائقين والفنيين فيالهيئة، يجب أن يكونوا من خريجي المعهد التكنولوجي للنقل التابع للهيئة، وفي المستقبل لن يكون هناك سائق على قطار، من غير خريجي المعهد.

شروط الالتحاق بمعهد تكنولوجيا النقل

- أن يكون المتقدم حاصلا على الثانوية العامة شعبة الرياضيات.

- أن يكون المتقدم حاصلا على الثانوية من أحد المدارس الفنية، نظام الثلاث سنوات، في تخصصات «ميكانيكا» أو «كهرباء».

نظام الدراسة في معهد تكنولوجيا النقل

- مدة الدراسة في معهد تكنولوجيا النقل لمدة عامين بعد الثانوية العامة أو الدبلوم.

- وإذا أراد الطالب الالتحاق بإحدى الجامعات التكنولوجية، فعليه الدراسة لمدة عامين آخرين.

- يبدأ الفصل الدراسي الأول في المعهد هذا الأسبوع ولمدة 3 أشهر.

- الفصل الدراسي الثاني يبدأ في يونيو المقبل لمدة 3 أشهر أخرى.

- العام الدراسي الجديد 2022-2023 يبدأ في أكتوبر المقبل.

- الدراسة متاحة لخريجي العام الدراسي 2021-2022 من المدارس الثانوية والفنية.

وكان الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الهيئة للسكك الحديدية، أكد في تصريحات متلفزة، أنّ المعهد الجديد سيخرّج الكوادر الفنية والتكنولوجية التي ستقود المنظومة في سكك حديد مصر، من قائدي القطارات، والفنيين والكهربائيين، والميكانيكيين، حيث سيحصلون على شهادة الدبلوم الفني التكنولوجي، بعد انتهاء فترة الدراسة الأولى المكونة من فصلين.

وتابع أنّه حال رغبة الطالب استكمال الفصلين الدراسيين الآخرين، يحصل على شهادة بكالوريوس تكنولوجي في نظم التحكم بإشارات السكك الحديدية، إضافة إلى تخصص في مجال نظم ميكانيكا بالوحدات المتحركة، موضحا أنّ الكوادر من خريجي المعهد، سيتولون تشغيل أبراج التحكم في شبكة سكك حديد مصر بأكملها.

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