رئيس ميناء السخنة: الموانئ المصرية تتكامل ولا تتنافس

قال اللواء بحري أشرف المغني، رئيس ميناء السخنة، إن أعمال تطوير الموانئ ستكون كاملة مثل تركيب بوابات إلكترونية وسيتم تطبيق أحدث الأنظمة العالمية وتقديم كل الخدمات اللوجستية لكل المتعاملين مع الميناء وتطوير منظومة التخلص من النفايات والنواتج الطبية والزيوت.

وأضاف المغني في خلال كلمته في الجلسة الثانية من مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات، أن الطاقة الاستيعابية القصوى للصب الجاف والبضائع العامة في الميناء 9 ملايين طن، ويتم استخدام كلا المحطتين في أعمال تداول الصب الجاف في بعض الأحيان، موضحًا أن أعمال التطوير ستنطوي على تدشين محطة للصب الجاف وهو ما يتيح المناورة بمحطة البضائع العامة ومحطة الصب الجاف.

وتابع رئيس ميناء السخنة: "هناك أراضي مخصصة لتدشين مراكز لوجستية، كما أن الموانئ المصرية تتكامل ولا تتنافس فيما بينها، وسيتم الربط بين الميناء وميناء الإسكندرية، حيث سيتم تبادل المعلومات بصورة مستمرة، ويشرفنا بالطبع هذا التعاون".

وقال رئيس ميناء عين السخنة، إن الميناء يشهد تطويرا كبيرا حيث شهد معدلات تداول كبيرة رغم تداعيات جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الميناء تأثر إيجابيا بحركة تداول غير مسبوقة في الصب الجاف والصب السائل وغيرهما.

وأضاف المغني: "الميناء يشهد 4 أحواض جديدة بواقع 23 كم طولي بعد نهاية أعمال التطوير، كما أن المساحات الخلفية للاحواض تقدر بنحو 10 كم مربع".

وأشار رئيس ميناء عين السخنة، إلى أن عمق 17 متر وبعد التطوير سيصل إلى 18 متر، موضحًا أن أكبر غاطس دخل الميناء قُدر بنحو 16.77 متر وتم استقبال خطوط سفن عملاقة لم تكن تدخل الميناء من قبل.

ولفت، إلى وجود شبكة طرق عملاقة تعمل في الميناء، كما أن دخول القطار السريع ميناء السخنة سيمنحه خدمة فريدة ومميزة وه حاويات الترانزيت بين ميناء الإسكندرية وميناء السخنة.

من جهته صرح اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر، بأن الموانئ المصرية تتكامل مع بعضها البعض في كل المجالات، مثل نقل الحاويات والبضائع العامة".

وحملت الجلسة الثانية من مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات عنوان "تطوير البنية التحتية واللوجستية ورؤية الموانئ لتعزيز التبادل التجاري"، وشارك فيها كل من اللواء محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء بحري أشرف المغني رئيس ميناء السخنة، وعمر بن طلال حريري رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية والدكتور خالد المعايطة رئيس هيئة ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية وإريك هميسي رئيس هيئة الموانئ التنزانية، أما مدير الجلسة فكان الدكتور خالد عبدالله السقطي عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات ومدير المكتب الفني لشئون النقل الدولي واللوجستيات- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.