هيئة ميناء العقبة: صناعة النقل البحري بدأت في مصر والتعاون بيننا وثيق

قال الدكتور خالد المعايطة رئيس هيئة ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، إنه لشرف عظيم أن يشارك في مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات، مؤكدًا أن صناعة النقل البحري بدأت في مصر إلى الدول الأخرى.

وأضاف المعايطة في خلال كلمته في الجلسة الثانية من مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات، أن بلاده تعمل على تطوير الموانئ الأردنية، حيث تديرها 6 شركات، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين مصر وبلاده في هذا الصدد.

وتابع رئيس هيئة ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية: "التجارة والتعاون المشترك مع ميناء نويبع البحري بنظام الحوسبة، ونتعاون في كل المجالات، ونتمنى زيادة هذا التعاون خلال الفترة المقبلة".