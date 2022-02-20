رئيس موانئ البحر الأحمر: لدينا 6 موانئ في 3 محافظات بطاقة استيعابية 13 مليون طن

قال اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر، إنّ البحر الأحمر فيه خيرات كثيرة، ووجهت القيادة السياسية بالاهتمام به ورفع كفاءة موانئ البحر الأحمر وأن تصل إلى مستويات عالمية.



وأضاف عبدالرحيم في خلال كلمته في الجلسة الثانية من مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات: "لدينا في الهيئة 6 موانئ في 3 محافظات و33 رصيف بأطوال 7 كم، وتبلغ الطاقة الاستيعابية 13 مليون طن بضائع، ونقل 6 ملايين راكب في السنة ويعتبر ميناء سفاجا أحد أهم موانئ البحر الأحمر".



وتابع رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر، أن القيادة السياسية وجهت بأن يكون ميناء سفاجا أول ما يتم تنفيذه في مخطط تطوير موانئ البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه سيشهد محططة متعددة الأغراض بغاطس 17 متر وهو ما يؤدي إلى استيعاب 7 ملايين طن بضائع سنويا.



وأوضح محمد عبدالرحيم: "بدأنا العمل في إنشاء المحطة بمعاونة شركات مصرية واستشاريين مصريين وعمالة مصرية حتى نحقق هدفنا في بداية 2023 وهو تشغيل المحطة بالشراكة مع الشركة المصرية للحاويات وموانئ أبو ظبي".

وأشار، إلى وجود 2.5 كم مسافة بينية ويتم دراسة زيادة عدد الأرصفة فيها من أجل تنشيط التجارة في منطقة سفاجا.