رئيس دبي للصناعات البحرية والملاحية: مصر مركز مثالي وعالمي ومستقبلها الاقتصادي والصناعي واعد

قال خميس جمعة بوعميم، رئيس مجلس إدارة دبي للصناعات البحرية والملاحية، خلال كلمته ضمن فعاليات، فعاليات النسخة الأولى لمؤتمر البحر الأحمر للنقل البحرى واللوجيستيات "RSMTL" في القاهرة، تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة النقل وتنظيم جامعة الجلالة وأون اير جروب، إن مجلس إدارة دبي عبارة عن تجمع عالمي ضخم يجمع بين القطاعات البحرية والصناعية والتكنولوجية، ويتناول الأفكار الخلاقة.





وأوضح خلال كلمته، إن المجلس يعمل مع حكومات هونج كونج وسنغافورة، ويستهدف الابتكار بعيد المدي والمجالات الاستراتيجية وقضية بناء اقتصاد بحري، مشيرًا إلى أن المجلس ينظر إلى تكوين النقل البحري المستقبلي، وخاصة أن الدراسات العالمية تتوقع أنه لن يحدث تغيير جذري حتى 2050 في مستوى الطاقات النظيفة، فالفحم لا يزال مهيمنًا على احتياجات الطاقة بنسبة 84% والوضع الآن مقارنة بالعشر سنوات السابقة لم يتغير كثيرًا.



وأكد خميس جمعة بوعميم، رئيس مجلس إدارة دبي للصناعات البحرية والملاحية، أن مصر مركز عالمي مثالي وتمتلك إمكانيات ضخمة، ومن بين الدول الـ 10 المتوقع استمرارها فى ارتفاع معدلات النمو، مضيفًا:" مصر لها مستقبل واعد، وعزة مصر من عزة الدول العربية وعزتنا جميعًا، ومستقبل البناء والصناعات فى مصر مبشر جدًا".





وشدد على أهمية تنمية وتطوير الطلاب الموهوبين، واستمرار عملية التطوير، والفكر المستقبلي، والحضور الدولي في المؤسسات الدولية، مع الأخذ فى الاعتبار الاستدامة في أي شيء يتم العمل من خلاله.



وتطرق خميس جمعة بوعميم، رئيس مجلس إدارة دبي للصناعات البحرية والملاحية، لأهمية الصناعات البحرية، قائلًا إن الصناعات البحرية ستتحمل عبء كبير جدًا فى المستقبل، سواء من الناحية الاقتصادية أو العملية، مع إعادة هيكلة التكنولوجيا القائمة، وتطور إنتاج المياه في البحار.





وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات النسخة الأولى لمؤتمر البحر الاحمر للنقل البحرى واللوجيستيات "RSMTL" في القاهرة، تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة النقل وتنظيم جامعة الجلالة وأون اير جروب، وذلك بحضور وزراء النقل من دول عربية وأفريقية شقيقة لمناقشة العديد من القضايا التى تمهد لسبل التعاون المشترك بين البلدان المشاركة من الدول العربية والافريقية الشقيقة بوفود رسمية لتحقيق التعاون والتكامل بين شركاء ساحل البحر الأحمر.



ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على آليات جذب الاستثمار في المناطق الاقتصادية، وتنمية النقل والتأمين البحري، وإمكانيات دعم تطوير النقل البحري ودعم تمويل الصادرات، وكذلك دور قناة السويس في دعم حركة تدفق السفن على المستويين الإقليمي والدولي.