غرفة الفجيرة تبحث سبل التعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

أكد سرور حمد الزوهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أهمية تضافر جهود الدول العربية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وخلق تكتل اقتصادي عربي موحد لتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية والتكتلات الاقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال لقائه كل من السفير محمد أحمد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابعة لجامعة الدول العربية يرافقه سعادة أحمد آل سودين رئيس الإتحاد العربي للتطوير العقاري والصناعي وبحضور سعادة سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الغرفة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية في كل ما من شأنه خدمة مصالح الدول العربية بوجه عام وخدمة مجتمع الأعمال في إمارة الفجيرة.

وثمن سلطان الهنداسي التعاون القائم بين الغرفة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية مشيرًا إلى أنه تم تنظيم مؤتمرات مشتركة حول التطوير العقاري والصناعي والأمن الغذائي خلال الأعوام القليلة الماضية.

واستعرض خلال اللقاء المقومات الاقتصادية التي تتميز بها إمارة الفجيرة وموقعها الجغرافي الإستراتيجي مما جعلها محطة حيوية هامة للسفن التجارية العابرة ما بين الشرق والغرب وتبوؤها المركز الثاني عالميًا في مجال تخزين النفط.

وقال الهنداسي إن الفجيرة تزخر بامكانات اقتصادية واستثمارية لا سيما في مجال التعدين وصناعات البناء والسياحة والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى وجود واحد من أكبر مصانع الصوف الصخري في منطقة الشرق الأوسط بإمارة الفجيرة بجانب العديد من مصنع الأسمنت وشركات كسارات الصخوروغيرها ىمن الشركات المتنوعة.

وأشاد كل من الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للتطوير العقاري والصناعي بتعاون الغرفة مع الجانبين وأبديا استعدادهما للتواصل والتنسيق مع الغرفة في كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل العربي المشترك.