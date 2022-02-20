غرفة عجمان تنوع مبادراتها وبرامج تواصلها عبر منصتي "فرص" و"إشعار"

تمكنت غرفة عجمان خلال العام 2021 من تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الداعمة لتنمية أعمال ومشاريع أعضائها من الشركات والمصانع، إلى جانب تكثيف قنوات التواصل المباشر، وذلك عبر اطلاق منصتي "فرص" و"إشعار" بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، بهدف توطيد التعاون المشترك بين الغرفة وأعضائها للتعرف على آراء ومقترحات التجار وأصحاب الاعمال لضمان تعزيز تنافسية القطاع الاقتصادي في الإمارة ومواكبة تطلعات القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس جهود غرفة عجمان للمساهمة المباشرة في تحقيق توجهات الإمارة والدولة لبناء إقتصاد أكثر جاذبية وتنافسية إقليميًا وعالميًا.

وأكد ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار في غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن الغرفة خلال العام 2021 أطلقت بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة منصة "فرص" لتنمية الصادرات ودعم المنتجات المحلية، بحيث توفر المنصة الإلكترونية قاعدة بيانات ومعلومات شاملة تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري وإكتشاف الفرص المُمكِنة لمنشآت القطاع الخاص والاستفادة منها للوصول إلى أسواق جديدة وفتح قنوات تواصل بين أصحاب الأعمال في إمارة عجمان ونظرائهم من الدول الاخرى لعقد الصفقات وإمكانية التعاون والشراكة من خلال الحصول على معلومات وبيانات الموردين الدول الأخرى.

وأوضح ناصر الظفري، أن غرفة عجمان بتوجيهات مجلس الإدارة حريصة على تنويع قنوات تواصلها المباشر مع أعضائها من المنشآت الخاصة، بحيث أطلقت بالتعاون مع إتحاد الغرف في الدولة منصة "إشعار" لرصد كافة التحديات والقضايا التجارية التي تهم أعضائها على المستويين المحلي والاتحادي ومن ثم دراستها ووضع الحلول المقترحة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالشأن الاقتصادي بهدف حماية ورعاية مصالح الأعضاء.

من جانبه أكد عبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الاعضاء، أن غرفة عجمان حرصت على تعزيز إستفادة أعضائها من الشركات والمصانع من الحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي" وذلك باعتماد خطة مشاركة دائمة في المعرض وإتاحة الفرصة لأصحاب الاعمال من المشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تُنظم في معرض إكسبو وتنفيذ برنامج استضافة للوفود الاقتصادية من مختلف دول العالم بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة عجمان وتسليط الضوء على مقومات الامارة الاقتصادية والتجارية وعقد اللقاءات الثنائية بين التجار وأصحاب الاعمال من إمارة عجمان.

وأضاف أن غرفة عجمان من خلال إدارة علاقات ودعم الاعضاء، إعتمدت خلال العام المنصرم برنامجا مكثفا للزيارات الميدانية بحيث تم تنفيذ أكثر من 200 زيارة ميدانية لأعضائها من المنشآت بهدف تعزيز التواصل المباشر والتعريف بخدمات الغرفة ودعم استمرارية قطاع الأعمال ورصد الاراء والمقترحات والوقوف على تحديات أصحاب الاعمال لتوفير الحلول لها وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي.

كما قامت غرفة عجمان بتنظيم لقاءات متخصصة مع أعضائها من مختلف القطاعات، بهدف توطيد أواصر العلاقات وتوفير منصة للتواصل بين الغرفة واعضائها من جانب وبين الاعضاء من جانب آخر، والعمل بشكل مشترك لتبادل الافكار والخبرات لتسهيل ممارسة الأعمال والنهوض بالقطاع الاقتصادي في الإمارة.

وأوضح عبدالله عبدالمحسن النعيمي، أن غرفة عجمان أصدرت خلال العام 2021 "دليل الصادرات" ليشمل المصانع المُصدرة في الامارة، بهدف تسليط الضوء على مصانع ومنتجات الإمارة والترويج لهم في الفعاليات والمعارض المتخصصة داخل الدولة وخارجها.