"أبوظبي للتنمية" يبحث تعزيز التعاون مع وزارة التجارة والاستثمار الكوبية

بحث محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، خلال استقباله رودريغو مالميركادياز، وزير التجارة والاستثمار الخارجي والتعاون الدولي الكوبي،العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة الفرص التنموية والاقتصادية ذات الأولوية للحكومة الكوبية، إضافة إلى تسليط الضوء على المشاريع التنموية التي مولها الصندوق في كوبا وتتوافق مع أهدافه الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية.

حضر اللقاء الذي عقد في مقر الصندوق سعادة خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام الصندوق، وسعادة روبرتو بلانكو، السفير الكوبي لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

و قال سعادة محمد سيف السويدي، إن العلاقات الثنائية بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة الكوبية، شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث مول الصندوق مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة المتجددة، لعبت دورًا رئيسًا في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع، ومساندة الحكومة على تحقيق أهدافها التنموية، لافتًا إلى أن الصندوق يتطلع قدمًا إلى ترسيخ علاقة التعاون مع كوبا والنظر في تمويل مشاريع مستقبلية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

ومن جانبه، قال معالي رودريغو مالميركادياز إن هذا اللقاء يأتي في إطار حرصنا على مواصلة تنسيق الجهود وتعزيز التعاون المشترك مع صندوق أبوظبي للتنمية الذي يسهم بشكل فعّال في تمويل مشاريع تنموية، تنعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تنفيذ مشاريع الطاقة في كوبا يعد خطوة رائدة نحو توفير الطاقة الكهربائية لآلاف الأسر، كما أنها تساهم في تنمية قطاعات إنتاجية حيوية، إضافة إلى دورها فيما يتعلق بحماية البيئة وتقليل حجم الانبعاثات الكربونية والحد من ظاهرة التغير المناخي.

كما أعرب الوزير الكوبي عن شكره وتقديره للدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في صندوق أبوظبي للتنمية في دعم مشاريع الطاقة المتجددة والتي أسهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في كوبا، وتحقيق الاستراتيجية الحكومية والهادفة إلى إنتاج 24% من الكهرباء من مصادر طاقة نظيفة بحلول عام 2030.

جدير بالذكر أن الحكومة الكوبية دشنت في عام 2019 مشروعًا للطاقة الشمسية موله صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 55 مليون درهم بسعة إنتاجية تبلغ 15 ميغاواط للمساهمة في دعم قطاع الكهرباء. كما خصص الصندوق 11 مليون درهم لتمويل مشروع الطاقة الشمسية في جامعة لاس فيلات في سانتا كلارا، والذي يهدف إلى دعم قطاع الطاقة في المدن الرئيسية والحد من استهلاك الوقود العضوي وخفض مستوى الانبعاثات الكربونية.