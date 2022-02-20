البحرين تضع حجر أساس "منطقة التجارة الأمريكية"

أعلن في مملكة البحرين اليوم عن وضع حجر أساس مشروع "منطقة التجارة الأمريكية" الواقعة في مدينة سلمان الصناعية وذلك ضمن حزمة المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في استراتيجية قطاع الصناعة بالمملكة / 2022 - 2026 / في إطار خطة التعافي الاقتصادي وبما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين نحو آفاق أبعد.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن "منطقة التجارة الأمريكية" تأتي نتيجة زيارة سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2019 والتي أسفرت عن إبرام مذكرة تفاهم في العام 2021 لإنشاء هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 110 آلاف مترمربع تقريبا وتصل إلى 1.11 مليون مترمربع مع التوسعة المستقبلية.

وستباشر مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الترويج للمنطقة كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع بين الشركات الأمريكية في مملكة البحرين وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وسوف تسمح منطقة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين للشركات الأمريكية العمل بمنطقة مجهزة لأنشطة تبادل البضائع والحلول اللوجستية الشاملة، إضافة إلى أنها ستسهّل عمليات التصدير عبر ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد وعبر أي منافذ أخرى يتم إنشاؤها مستقبلًا في المملكة من خلال حلول جمركية متخصصة.

يشار إلى أنّ مشروع منطقة التجارة الأمريكية يعتبر أحد المشاريع الاستراتيجية التي أعلنت عنها حكومة مملكة البحرين، والمكونة من العمل على إعداد المخططات العامة لخمس مدن جديدة وقائمة مكونة من أكثر من 20 مشروعًا، في تطوير قطاعات البنية التحتية والاتصالات، والسياحة، والصناعة، والتعليم، والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة، في تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية وتنافسيتها، وتوفير فرصٍ نوعية واعدة للمواطنين، وتحقيق نمو مستدام وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.