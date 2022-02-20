إنتاج النفط السعودي يتجاوز 10 ملايين برميل يومى في ديسمبر وتراجع الصادرات

أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد أن إنتاج السعودية من النفط الخام زاد 110 آلاف برميل يوميا على أساس شهري في ديسمبر كانون الأول إلى 10.02 مليون برميل يوميا.

وتراجعت صادرات الخام بشكل طفيف إلى 6.937 مليون برميل يوميا، من 6.949 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني، وفقا لأرقام الصادرات الشهرية التي قدمتها المملكة والدول الأخرى المصدرة للنفط إلى مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).

وبحسب موقع جودي الإلكتروني، فقد ارتفع إنتاج الخام السعودي في ديسمبر كانون الأول بواقع 1.04 مليون برميل يوميا عن مستوياته قبل عام و428 ألف برميل فوق مستويات ديسمبر 2019.

وتحاول السعودية إلى جانب دول أخرى أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) زيادة الانتاج كل شهر بسبب ارتفاع الطلب العالمي مع الانتعاش من جائحة كوفيد-19.

وذكرت جودي أن إجمالي صادرات النفط السعودية بما فيها الخام والمنتجات النفطية ارتفع 105 آلاف برميل يوميا على أساس شهري إلى 8.61 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.

وأضافت أن صادرات المنتجات النفطية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات عند 1.67 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول من 1.55 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني. وتراجع الطلب المحلي على منتجات النفط إلى 2.05 مليون برميل يوميا من 2.13 مليون برميل يوميا.