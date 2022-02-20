مقتل شخص على يد جاره بسبب 60 جنيها ثمن حشيش بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه وذلك عقب طعنه بسلاح أبيض في مشاجرة مع آخر، بسبب خلافات على ثمن مادة الحشيش المخدر بمنطقة باب شرقي التابعة لمحافظة الإسكندرية .

البداية عندما ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة باب شرقي من الأهالي، بمقتل شاب طعنا بسلاح أبيض على يد آخر وبالانتقال والفحص، عثر على جثة شاب ثلاثيني يدعى " محمد.ص.م" مصاب بطعنة نافذة في الصدر وبعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " إيهاب.ال.م " بسبب المخدرات.

وتبين من أقوال شهود الواقعة أنه حدث خلاف بين المجني عليه وبين المتهم بسبب 60 جنيه من ثمن شراء الحشيش ونشبت بينهما مشاجرة فاستعان المجني عليه باثنين من أصدقائه وأثناء تواجد المتهم علي أحد المقاهي حدثت المشاجرة وبحيازة المتهم سلاح أبيض والمجني عليه بسلاح أبيض والاثنين الاخرين لمناصرة المجني عليه وطعن المتهم المجني عليه طعنة نافذة في صدره وأيضا إصابة المتهم بطعنه في الصدر فسقط المجني عليه على الأرض غارقا في دمائه وفر الاثنين الآخرين وتم القبض علي المتهم ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته.

وتحرر عن ذلك المحضر 2390 لسنة 2022 جنح قسم شرطة باب شرقي.