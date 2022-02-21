أستاذ استثمار: الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة وصلابة على تحمل الصدمات

الدكتور هشام إبراهيم
الدكتور هشام إبراهيم
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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة وصلابة على تحمل الصدمات والخروج منها، مشيرا إلى أن الحكومة تحركت بخطوات استباقية لمواجهة موجة التضخم، وتداعيات جائحة كورونا.

وأشار "إبراهيم"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أنه تم العمل على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي، مضيفا: "الحكومة بتتحرك"، ويجب أن يتواكب مع تحرك الحكومة تحركات مجتمع الأعمال والمواطنين.

وأضاف أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق الأمن الغذائي باعتباره أمن قومي، مشددا على ضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلي، ويدرك مجتمع الأعمال أن الإنتاج محليا لمصلحته أولا، وسيحقق ربحية أعلى، متسائلا إلى أي مدى سيظل مجتمع الأعمال يستسهل في اجراءاته؟.

ولفت إلى أن المواطن يجب أن ينظم دخله، ويكون لديه ثقافة الادخار الإيجابي، بحيث يكون لديه احتياطي استراتيجي داخل منزله يستخدم وقت الأزمة، معلقا: "لو الشخص دخله 1000 جنيه، يصرف 800 جنيه، ويخلي 200 لمواجهة أي أزمة".

الاقتصاد المصري الدكتور هشام إبراهيم الاحتياطي الاستراتيجي الإعلامي عمرو عبدالحميد

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