دير الأنبا بولا يغلق أبوابه أمام الزوار بسبب السيول

أقباط وكنائس
الدير
الدير
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أعلن دير القديس العظيم، دير الأنبا بولا، بالبحر الأحمر، غلق أبوابة أمام الزوار، وذلك من بداية اليوم الاثنين حتى عيد القيامة المجيد.

وأصدر الدير بيانا، برئاسة الأنبا دانيال جاء فيه: يعتذر دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر عن عدم استقبالالزوار كافةً بما في ذلك الرحلات والأفراد وراغبي قضاء فترة خلوة.

وأضاف البيان: وأيضًا الآباء الكهنة والآباء الرهبان وأسر الآباء الرهبان خلال الفترة من يوم غد الاثنين وحتى عيد القيامة المجيد.

واختتم دير الأنبا بولا بيانه: وذلك بسبب التلفيات الكبرى التي لحقت بالدير والطرق المؤدية إليه بفعل السيول إلى جانب الإغلاق السنوي للدير خلال الصوم المقدس.

 

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