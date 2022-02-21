دير الأنبا بولا يغلق أبوابه أمام الزوار بسبب السيول

أعلن دير القديس العظيم، دير الأنبا بولا، بالبحر الأحمر، غلق أبوابة أمام الزوار، وذلك من بداية اليوم الاثنين حتى عيد القيامة المجيد.

وأصدر الدير بيانا، برئاسة الأنبا دانيال جاء فيه: يعتذر دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر عن عدم استقبالالزوار كافةً بما في ذلك الرحلات والأفراد وراغبي قضاء فترة خلوة.

وأضاف البيان: وأيضًا الآباء الكهنة والآباء الرهبان وأسر الآباء الرهبان خلال الفترة من يوم غد الاثنين وحتى عيد القيامة المجيد.

واختتم دير الأنبا بولا بيانه: وذلك بسبب التلفيات الكبرى التي لحقت بالدير والطرق المؤدية إليه بفعل السيول إلى جانب الإغلاق السنوي للدير خلال الصوم المقدس.