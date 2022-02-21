أسعار اللحوم اليوم الاثنين 21-2-2022 في الأسواق

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد، حيث سجلت أسعار اللحوم الكندوز 155-165 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وأسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجلت أسعار اللحوم الجملي بين 100- 160 جنيها.

Advertisements

الأكثر قراءة

رقم خرافي.. الكشف عن المبلغ الذي تقاضاه محمد صلاح في "صاحبة السعادة"

بن شرقي يضع شرطًا مثيرًا للتجديد مع الزمالك

فيران توريس غير قابل للمساس في برشلونة

خطوة حاسمة من مرتضى منصور بشأن كارتيرون

مركز شباب تلا يكتسح جوائز بطولة الكونغ فو على مستوى المنوفية

مباحثات مع "أكور العالمية" للتوسع الفندقي السياحي في مصر

رئيس حى غرب المنصورة يواصل متابعة أعمال البنية التحتية بشارع عبد السلام عارف

هل أنا "معيوب"؟.. سيد صادق يكشف عن غيابه عن الساحة الفنية