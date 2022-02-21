قرارات جديدة من “هيرميس” حول عرض شراء بنك ابو ظبي

أعلن مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس اليوم الاثنين، اختياره بنك جولدمان ساكس لتقديم الاستشارات المالية للشركة في صفقة استحواذ بنك ابو ظبي الأول علي ٥١% من اسمهم رأسمالها.

واضافة هيرميس في بيان له، إنه ا عينت white and case كمستشار قانوني للصفقة، مشيرة إلى أنها سمحت لبنك ابو ظبي الأول ببدء إجراء عملية الفحص النافي للجهالة.



وأوضحت، "هيرميس"، إنه ا قررت تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيم العادلة للشركة في حال تقدم بنك أبوظبي الأول بعرض شراء إجباري.

وكان بنك ابو ظبي الأول أودع لدى هيئة الرقابة المالية عرض شراء للاستحواذ على نسبة لا تقل عن ٥١ %من أسهم هيرميس بسعر مبدئي ١٩ جنيه، علي ان يتم الموافقة على صفقة في ضوء نتائج الفحص النافي للجهالة وموافقة الجهات الرقابية.

