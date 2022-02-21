نفط عُمان يرتفع 1.35 دولار للبرميل بالعقود الآجلة

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر أبريل القادم، بواقع 1.35 دولار للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر أبريل، ارتفع إلى 92.24 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يوم الجمعة الماضي، عند 90.89 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر مايو المقبل 90.2 دولار للبرميل، بارتفاع 1.38 سنت للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 88.82 دولار للبرميل.

وعالميًا، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم مارس القادم، بحلول الساعة 9:35 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.31 بالمائة؛ ليصل إلى 91.35 دولار للبرميل، رابحًا 28 سنتًا للبرميل.

وصعد سعر خام برنت تسليم أبريل، بنسبة 0.22 بالمائة؛ ليصل إلى مستوى 93.75 دولار للبرميل، بمكاسب 21 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة.