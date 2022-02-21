الامارات: لا نية لفرض ضريبة على الدخل حاليًا



قال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، إن الدولة لا تعتزم فرض ضريبة على الدخل في الوقت الحالي، وذلك بعد أسابيع من إعلان الدولة استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال.

وأكد في مقابلة مع "بلومبيرغ" أن الأمر ليس مطروحًا حاليًا على الطاولة على الإطلاق.

وأشار إلى أن ضريبة أرباح الأعمال التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ستحل محل معظم الرسوم التي يتعين على الشركات دفعها حاليًا.

وأعلنت وزارة المالية الإماراتية في وقت سابق استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتبارًا من أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023 وستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتبارًا من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023.

وأوضحت الوزارة أن سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها الدولة تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية، مشيرةً إلى أنه تم تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال.

وسيتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال بناءً على بياناتها المالية المُعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المتبعة دوليًا.

وأوضحت أنه سيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود، وستُطبق ضريبة الشركات على كافة الأعمال والأنشطة التجارية، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية.



