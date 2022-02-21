وزير النفط العراقي: التزام أوبك+ بالاتفاق الحالي لمصلحة سوق الطاقة

أكد وزير النفط العراقي، إحسان إسماعيل، ضرورة التزام أوبك+ بالاتفاق الحالي لمصلحة سوق الطاقة، مع المناقشات الحالية المتعددة الأطراف، متناولا كيفية إحداث توازن في السوق بين العرض والطلب، وتجنب أي مفاجآت بالمستقبل بما يصب في مصلحة الجميع.

وقال إسماعيل، خلال كلمته في جلسة حوارية بعنوان "تعزيز التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة" ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022 المنعقد بالرياض، أن العراق يمر بمرحلة تحول استراتيجية، ويعتمد هذا الأمر على تحويل جميع محطات توليد الطاقة للحصول على ما يقرب من 33 جيجا وات، والحصول على بقية الطاقة من الطاقة الشمسية والوقود الأحفوري.

ولفت إسماعيل، إلى أن العراق عقد اتفاقيات مع شركات عالمية لتوليد الطاقة الشمسية، ووضعت الحكومة خطة استراتيجية وخصصت أموالا من الموازنة العامة لتحقيق هذا الهدف.

​واستهل المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022 أولى جلساته بمشاركة وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل محمد المزروعي، ووزير النفط الكويتي، محمد عبداللطيف الفارس، ووزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ووزير النفط العراقي، إحسان إسماعيل، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا.

واتفق أعضاء منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك+)، خلال الاجتماع الوزاري الـ 24 الافتراضي الذي عقد في يناير/ كانون الثاني الماضي، برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على إبقاء سياسة إنتاج النفط دون تغيير؛ وذلك بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميًا في فبراير/ شباط 2022 حسب الاتفاق.

وقرر تحالف "أوبك+"، في 4 فبراير/ شباط الجاري، مواصلة خطته الإنتاجية بزيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميًا في مارس/ آذار المقبل، مع تحسن آفاق أسواق النفط العالمية، وقدرة الطلب على تحمل تداعيات فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة.