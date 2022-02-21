تفاصيل إصابة الملكة إليزابيث بفيروس كورونا

تصدرت الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الاثنين، الموافق الـ21 من فبراير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسط تكهنات حول سبب إصابتها.

الملكة إليزابيث

واعلن قصر باكنجهام عن إصابة الملكة إليزابيث بفيروس كورونا في وقت سابق، مطمئنا جمهور المملكة بشأن صحة ملكتهم، حيث أنه قال إنه تعاني من أعراض معتدلة تشبه الإصابة بنزلات البرد.

إصابة الملكة إليزابيث بكورونا

وأشارت تقارير لى أنه من الممكن أن الملكة إليزابيث أصيبت بكورونا الأسبوع الماضى فى الاحتفال، بمرور 70 عاما على توليها عرش المملكة المتحدة، لافتةً أنها تعاني من أعراض بسيطة.

مسحات الملكة إليزابيث

وتجرى مسحات بشكل يومي داخل القصر الملكى البريطانى، ما ساهم في الكشف إصابة الملكة إليزابيث حيث اءت نتيجة مسحتها إيجابية، رغم انخفاض الحالات اليومية المسجلة ببريطاينا والوفيات.

تأكد إصابة الملكة إليزابيث

واتخذ قصر باكنجهام كافة الإجراءات الاحترازية رغم إصابة الملكة إليزابيث مع قلة الإصابات بكورونا والوفيات التي يتم رصدها اخل القصر الملكي البريطاني، من أجل الحفاظ على الأسرة الحاكمة.

الملكة إليزابيث وإصابات كورونا في بريطانيا

وبعد إصابة الملكة إليزابيث كشفت تقارير رسمية عن تسجيل 200 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا فى بريطانيا، مع تراجع معدلات الوفيات ومتحور أوميكرون أقل شراسة.

الملكة إليزابيث مصابة بكورونا

وجاء اختبار الملكة إليزابيث لفيروس كورونا إيجابىا وظهر عليها أعراض تشبه أعراض البرد المعتدل، ولكنها تتوقع استمرارها فى إنجاز المهام الخفيفة في وندسور خلال الأسبوع المقبل، ما يجعلها تخضع للعناية الطبية.