تعرف على سبب وفاة الدكتور عادل عبدالعال متخصص "الطب البديل"

تصدر وفاة الدكتور عادل عبدالعال تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الاثنين الموافق الـ21 من فبراير 2022، وسط تضارب حول سبب الوفاة ولا سيما أنه من متخصصي الطب البديل والتداوي بالأعشاب.

وفاة الدكتور عادل عبدالعال

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب وفاة الدكتور عادل عبدالعال التي وقعت يوم أمس، حيث تم نعيه على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك".

وفاة الدكتور عادل عبدالعال وحالة من الحزن

وأحدثت وفاة الدكتور عادل عبدالعال حالة من الجدل، إذ يعد الراحل أحد خبراء الطب البديل والتداوي بالأعشاب الطبيعية، وخاصة مع عدم الإعلان عن إصابه بأية أمراض خلال الفترة الأخيرة.

تأكد وفاة الدكتور عادل عبدالعال

وأكدت صفحة الطبيب الرسمية على فيس بوك خبر وفاة الدكتور عادل عبدالعال حيث نشرت منشورا كتب فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بكل كلمات الحزن والأسى توفي إلى رحمة الله تعالي الدكتور عادل عبد العال ونسأل الله عز وجل أن يرحمه ويبدل دارًا خيرًا من داراه وأهلًا خيرًا من أهله وأن يجعل قبره نورًا ومن بين يديه نورًا ومن خلفه نورا ومن فوقيه نورا ومن تحته نورا وعن يمينه نورا وعن شماله نورا".

نعي وفاة الدكتور عادل عبدالعال

وأضاف منشور وفاة الدكتور عادل عبدالعال يوم أمس: "ويصبر أسرة الراحل يارب العالمين.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

سبب وفاة الدكتور عادل عبدالعال

وتجاهلت الصفحة أسباب وفاة الدكتور عادل عبدالعال خبير الطب البديل والتداوي بالأعشاب، كما لم فصح عن تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان، وسط حالة من الحزن والدعاء على رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي الدكتور الراحل.

أسباب وفاة الدكتور عادل عبدالعال

وحول سبب وفاة الدكتور عادل عبدالعال أشار مقربون إلى أنها حدثت يوم أمس الأحد نتيجة تعرضة لأزمة قلبية حادة، أدت إلى وفاته، لافتين إلى أن الجنازة ومراسم تشييع الجثمان ستتم خلال ساعات في مسقط رأسه بميت غمر قرية الحاكمة، بمحافظة الدقهلية.