 البابا تواضروس يستقبل رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، اليوم الاثنين بالمقر البابوي، بالقاهرة المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي جاء للتعارف مع قداسة البابا.

وجرى الحديث أثناء اللقاء حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث شرح زكي، لقداسة البابا فكرة المنطقة الاقتصادية والدور التي تقوم به والمشروعات القائمة فيها حاليًا والخدمات اللوجستية التي تقدمها، وأدوات جذب مزيد من الصناعات والمستثمرين، وكذلك الرؤية المستقبلية سواء الخطط قصيرة الأجل أو طويلة الأجل الموضوعة للوصول إلى أهدافها.

وأثنى قداسة البابا على هذا العمل الاقتصادي والوطني الهام الذي يترجم بوضوح أهداف الجمهورية الجديدة.