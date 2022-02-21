الإنقاذ النهري تنتشل الجثة الرابعة في غرق مركب صيد أبوقير بالإسكندرية

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تمكن فريق الإنقاذ النهري، وغواصين الخير بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين من انتشال رابع جثامين ضحايا مركب الصيد، التي غرقت في شاطئ أبوقير قير، منذ 10 أيام، على متنها 4 أشخاص. 

والجثة لشخص يدعى إسماعيل حسن، أحد ضحايا المركب.

وكانت فرق الإنقاذ النهري تمكنت من العثور على جثة الطفل عبد الله خميس، يبلغ من العمر 14 عامًا كان على متن المركب للصيد، أمس الأحد.

وكان فريق الإنقاذ النهري وفرق غواصين الخير المتطوعين، تمكنوا من انتشال اثنين من الغرقى  وهما كل من محمد علي حماد وشقيقه أحمد على حماد، بعد أن جرفهم التيار إلى المعدية بنطاق محافظة البحيرة وتم إيداع محمد بمستشفى ادكو العام، قبل أن يتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بأبوقير. 

كما تم ايداع شقيقه أحمد بمشرحة كوم الدكة، بوسط المحافظة، وتم تشييع جنازته ودفنه بمقابر الأسرة، بأبوقير، عقب الانتهاء من تصاريح الدفن والانتهاء من مراسم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة التي فقدت  4 صيادين من أسرة واحدة وتم استخراج جثامين الصيادين الأربعة .

 

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