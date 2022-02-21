موجودات بنوك قطر تنخفض 1.4% في يناير

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجعت موجودات البنوك العاملة في قطر بنهاية شهر يناير الماضي بنسبة 1.4% على أساس شهري إلى نحو 1.8 تريليون ريال بضغط من تراجع القروض والتسهيلات الائتمانية إلى نحو 1.2 تريليون ريال وفق بيانات مصرف قطر المركزي.

وسجلت قروض القطاع العام القطري الشهر الماضي تراجعًا بنسبة 1.3% على أساس شهري إلى 374.7 مليون ريال، بينما تراجعت ودائع القطاع بنسبة 2.8% إلى نحو 280.7 مليار ريال.

في المقابل، سجل إجمالي الودائع تراجعا بنسبة 1.5% إلى 960 مليار ريال بضغط من انخفاض ودائع غير المقيمين بنسبة 3.2% إلى نحو 272 مليار ريال.

 

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