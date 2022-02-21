اليورو يرتفع مدعوما باحتمال عقد قمة بين بايدن وبوتين



ارتفع سعر اليورو اليوم مدعوما بأنباء عن قمة محتملة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الأزمة في أوكرانيا. وما زالت التفاصيل غير واضحة لكن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن الزعيمين اتفقا من حيث المبدأ على عقد قمة عن "الأمن والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا". وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن قبل اللقاء "من حيث المبدأ" لكن فقط "في حالة عدم حدوث الغزو" حسب رويترز.

وارتفع اليورو 0.35 % إلى 1.1362 دولار بعد أن تراجع قليلا في التعاملات المبكرة. وارتفع الدولار الأسترالي 0.55 %. لكن الين تراجع عن أغلب مكاسبه في التعاملات المبكرة ليجري تداوله بسعر 114.97 ين للدولار. ومثل الفرنك السويسري، استفاد الين، الذي يعتبر ملاذا آمنا للقيمة، من التوتر الناتج عن حشد روسيا لقوات على حدود أوكرانيا.



وارتفع سعر الجنيه الإسترليني 0.19 % إلى 1.3623 دولار قبل صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات التي ستعطي مؤشرا على أثر انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا على الاقتصاد البريطاني. ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام ست عملات رئيسية 0.28 %.



وانتعشت العملة المشفرة بتكوين بعض الشيء بعد تراجعها في مطلع الأسبوع إذ زادت 2.3 % إلى نحو 39 ألف دولار. وكانت في وقت سابق اليوم قد هبطت إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين مسجلة 38210 دولارات.