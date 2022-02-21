الأرصاد تكشف تفاصيل طقس غدا: ارتفاع بالحرارة وأتربة عالقة بالجو

حرصا من بوابة “الفجر” الإلكترونية، نقدم لكم تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، غدا الثلاثاء 22-2-2022، حيث يسود البلاد ارتفاع في درجات الحرارة، بجانب أتربة عالقة وفقا لما أكدته الأرصاد الجوية في بيانها.

ارتفاع في درجات الحرارة

وعن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء، قالت الأرصاد الجوية، إنه يسود البلاد ارتفاع في درجات الحرارة، وأتربة عالقة بالجو على معظم المناطق.

طقس مائل للدفء نهارا

ووفقا لبيان الأرصاد الجوية، يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الوجه البحري.

طقس دفئ على السواحل الشمالية

كما يسود طقس دفئ على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

طقس دافئ على وسط وجنوب سيناء

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس دافئ على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، كما تتوقع الأرصاد أنه يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.



أتربة عالقة بالجو

وتتعرض البلاد غدا الثلاثاء إلى أتربة عالقة بالجو على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



درجات الحرارة في القاهرة

وعن درجات الحرارة، قالت الأرصاد الجوية إنه تسجل القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

درجات الحرارة في الاسكندرية ومطروح

وعن درجات الحرارة، تسجل الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة في سوهج وقنا

أما درجات الحرارة في سوهاج تصل العظمى لـ 25 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجات.

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 20 درجات والصغرى 04.

