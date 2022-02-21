90.38 مليار ريال استثمارات صناعة المنتجات الغذائية في السعودية



تجاوز حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية في السعودية 90 مليار ريال، تسهم في توفير أكثر من 93.79 ألف وظيفة.



وأشار إلى أن مصانع المنتجات الغذائية تمثل ما نسبته 12 في المائة من إجمالي عدد المصانع في المملكة، مبينا أن عدد مصانع الأغذية بلغ 1200 بنهاية العام الماضي بينما كان عددها 1074 مصنعا في 2020.



وأوضح، أن نشاط حفظ وتجهيز الفاكهة والخضراوات، تصدر قائمة المصانع المنتجة للأغذية في السعودية، بعدد 310 مصانع.



ويتمتع القطاع الصناعي بقدرات متميزة في عديد من الأنشطة، ولا سيما في مجال صناعة المنتجات الغذائية ومن أهمها قطاع الألبان والدواجن والزيوت والتمور والمخبوزات وغيرها. كما يتمتع القطاع بإمكانات كبيرة أسهمت وبشكل كبير في وصول هذه المنتجات إلى مختلف مناطق المملكة، وكذلك المساهمة في تصديره للأسواق الإقليمية والدولية.



وتولي وزارة الصناعة والثروة المعدنية أهمية خاصة لقطاع الأغذية، حيث يعد من القطاعات المهمة التي سجلت نموا ملحوظا، ما يؤكد أهمية المضي قدما في زيادة معدل الاستثمار في هذا القطاع لتحقيق الأمن الغذائي للسعودية، وتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين.