نقل مباراة المصري وأوتوهو إلى الكونغو الديمقراطية

الفجر الرياضي
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
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قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نقل مباراة أوتوهو الكونجولي والمصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، من الكونغو برازافيل إلى الكونغو الديمقراطية.

نقل مباراة المصري وأوتوهو إلى الكونغو الديمقراطية
وذكر نادي المصري البورسعيدي في بيان رسمي اليوم الإثنين أنه تلقى خطابًا رسميًا من "كاف" يفيد بنقل المباراة بسبب رفض لجنة المسابقات بالكاف اعتماد أي من ملاعب الكونغو برازافيل لاستضافة مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية للموسم الكروي الحالي.


وأضاف أنه من المقرر أن تقام مباراة أوتوهو والمصري على إستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديموقراطية، كينشاسا، في موعدها المحدد سلفًا من قبل لجنة المسابقات، وذلك يوم الأحد المقبل.


وأسندت لجنة الحكام في "كاف" إدارة المباراة لطاقم تحكيم من بوركينا فاسو يقوده حكم الساحة جون واتارا، ويعاونه سايدو تياما وحبيب سانو، والحكم الرابع حميدو ديرو.
 

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