انخفاض شحنات الهاتف المحمول في الصين بنسبة 17.7 %



انخفضت شحنات الهواتف المحمولة في الصين 17.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 33.02 مليون وحدة في كانون الثاني (يناير)، وفقا لتقرير صادر عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



ووفقا لوكالة الأنباء الصينية أمس، تم إطلاق إجمالي 30 طرازا جديدا الشهر الماضي، بانخفاض 43.4 في المائة عن العام السابق، وفقا للأكاديمية التي تعد معهد أبحاث تابعا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.



وواصلت العلامات التجارية الصينية الهيمنة على سوق الهاتف المحمول المحلية، حيث تجاوزت شحناتها 25.65 مليون وحدة أي ما يعادل 77.7 في المائة من إجمالي الشحنات.



وأظهرت البيانات أنه في كانون الثاني (يناير)، طرحت العلامات التجارية الصينية 26 طرازا للهواتف المحمولة، بانخفاض 48 في المائة على أساس سنوي.



وفي العام الماضي، قفزت شحنات الهواتف المحمولة في الصين 13.9 في المائة في 2020 إلى 351 مليون وحدة.



وفي سياق الشأن الصيني، سجلت الصين صادرات قوية من المنتجات الكهروضوئية العام الماضي، حيث كف العالم من جهوده لحماية البيئة، وفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.



وأظهرت نتائج بيانات أصدرتها الوزارة أن العام الماضي شهد تجاوز صادرات الصين من المنتجات الكهروضوئية 28.4 مليار دولار.



وأضافت الوزارة أن سلسلة صناعة الطاقة الكهروضوئية وسلسلة التوريد في البلاد ظلت مستقرة بشكل عام العام الماضي. وأنتجت الصين 505 آلاف طن من البولي سيليكون، و227 جيجاواط من رقائق السيليكون خلال الفترة المذكورة.



وحتى نهاية 2020، حظيت الصين بأكبر حصة من الإنتاج العالمي للسيليكون متعدد الكريستالات، والخلايا الكهروضوئية والوحدات الكهروضوئية، وتصدرت العالم في إضافات السعة الكهروضوئية لمدة ثمانية أعوام متتالية.



إلى ذلك، شهدت صناعة البريد الصينية نموا مطردا في عائدات الأعمال وتسليم الطرود خلال الشهر الماضي، وفقا لبيانات من الهيئة الوطنية للبريد.



وأوضحت الهيئة أن القطاع حقق إيرادات بأكثر من 127.11 مليار يوان "20.1 مليار دولار" الشهر الماضي، بزيادة 8.7 في المائة على أساس سنوي.



وتعاطت شركات البريد السريع مع 8.77 مليار طرد الشهر الماضي، بزيادة 3.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي. ووصلت إيرادات الأعمال المجمعة إلى 91.73 مليار يوان خلال تلك الفترة، بارتفاع 5.7 في المائة على أساس سنوي.



وتوقعت الهيئة أن تصل إيرادات أعمال صناعة البريد السريع إلى 1.16 تريليون يوان في 2022، بزيادة 12 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مع وصول إجمالي الطرود التي يتم التعاطي معها إلى 122.5 مليار طرد.



وأظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة النقل الصينية، أن البلاد سجلت تراجعا في استخدام وسائل النقل العام في المناطق الحضرية خلال الشهر الماضي.



وأشارت النتائج إلى أن كانون الثاني (يناير)، شهد وصول عدد رحلات الركاب باستخدام وسائل النقل العام في 36 مدينة رئيسة إلى 3.92 مليار رحلة، بانخفاض 4.7 في المائة على أساس سنوي.



وسجلت مدينة شيآن في مقاطعة شنشي في شمال غربي الصين أكبر انخفاض 86 في المائة إلى 24.87 مليون في عدد رحلات الركاب باستخدام وسائل النقل العام الشهر الماضي.



وبشكل أكثر تحديدا، انخفض عدد ركاب الحافلات والترام 7.5 في المائة على أساس سنوي خلال هذه الفترة، بينما انخفض عدد ركاب السكك الحديدية 0.2 في المائة، حسبما ذكرت الوزارة.



وأصدرت 12 إدارة مركزية صينية، بما فيها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، الجمعة الماضي، إشعارا قالت فيه "إن الصين ستسرع بناء مشاريع بنى تحتية جديدة رئيسة، وتدعم مشغلي الاتصالات لتسريع بناء شبكات اتصالات الجيل الخامس (5 جي)، وتساعد الشركات الصناعية على دفع التحول الرقمي".



وصدر الإشعار المذكور حول السياسات المعنية بتعزيز النمو الثابت للاقتصاد.



وأشار إلى أن البلاد ستطلق مشاريع رئيسة للتصنيع لنظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية وترقية التطبيق واسع النطاق للنظام في مناطق رئيسة.



كما ستسرع الصين أيضا من بناء ثمانية مراكز حوسبة وطنية وسط الجهود التي تبذلها لتوفير مزيد من القنوات لموارد الحوسبة من مناطقها الشرقية إلى مناطقها الغربية الأقل تنمية، لكن الغنية بالموارد. وشدد الإشعار أيضا على أهمية التنمية السليمة لصناديق الاستثمار العقاري في مجال البنية التحتية.



وتهدف التدابير والإجراءات المذكورة إلى تقوية زخم النمو للصناعات الصينية وسط الضغوط الثلاثية الناجمة عن تقلص الطلب، وصدمة الإمدادات، والتوقعات الضعيفة.



وفي سياق متصل، أكدت الحكومة الصينية، معارضتها تقرير الولايات المتحدة بشأن امتثال الصين لمنظمة التجارة العالمية، نظرا إلى أن التقييم يفتقر إلى أساس قانوني وواقعي.



وذكرت وزارة التجارة الصينية أن التقرير فشل في التقييم الموضوعي لتنفيذ الصين التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية وفقا لقواعد المنظمة. بدلا من ذلك، فإن التقرير يقوم على الأحادية والحمائية التجارية ويتجاهل الإنجازات الهائلة التي حققتها الصين في تنفيذ التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية وينكر إسهامات الصين المهمة في النظام التجاري متعدد الأطراف والاقتصاد العالمي.



وأشارت الوزارة إلى أن الصين، بعد أن أوفت بالكامل بالتزاماتها الخاصة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والتزمت بحزم بقواعدها، حظيت باعتراف واسع النطاق، وأثنى عليها أعضاء منظمة التجارة العالمية. وشددت على أن الصين كانت دائما تدعم نظام التجارة متعدد الأطراف وتمارس تعددية حقيقية.