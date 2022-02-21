نكشف حقيقة اعتزال الفنانة رغدة الفن

تصدرت الفنانة السورية رغدة اليوم الاثنين الموافق الـ21 من فبراير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب انتشار أنباء حول اتخاذها قرارا بعاتزال الفن والتمثيل، ما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول الرواد صورا لها بالحجاب وربطته بما يحدث.

رغدة

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجمهور رغدة عن حقيقة قرار الاعتزال والبعد عن عالم الفن، ما استدعى النجمة السورية الكبيرة إلى المشهد لتظهر وترد عما يدور على الساحة.

اعتزال رغدة

وخسمت رغدة حالة الجدل المثارة خلال الساعات الماضية بين جمهورها المحب والعاشق لفنها، حيث نشرت صورة بالحجاب عبر حسابها على فيس بوك، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "عشت حياتي دائمًا كما قدر لي الله، كل ما تمنيته من حبيبي الله منحني إياه على مدى العمر، وما تبقى منه فهو ملك له وحده"، دون توضح.

حقيقة اعتزال رغدة

وقالت رغدة إن ما يثار ليس له أساس من الصحة، لافتة على أن قرار الاعتزال لا يخرج عن كونه شائهة، لافتةً أن أعمار البشر بيد المولى عز وجل، وهو المقصد والغرض مما كتبته.

غياب رغدة

وغابت الفنانة السورية رغدة عن الساحة الفنية لفترات طويلة، بعدها عادت من خلال مسلسل "الضاهر" الذي قدم في عام 2019 والذي قام ببطوله الفنان محمد فؤاد، حيث جسدت فيه شخصية "أزهار".

آخر أعمال رغدة

وشارك النجم الكبير حسن يوسف رغدة في "الضاهر" إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم ريال يوسف، تامر عبدالمنعم، مادلين طبر، كريم كوجاك، إنجي شرف، أميرة هاني، صبري عبدالمنعم، سميرة محسن، أحمد التهامي وكوكبة من النجوم، تأليف تامر عبدالمنعم.

تاريخ رغدة الفني

وقدمت الفنانة الكبيرة رغدة العديد من الأعمال الفنية الكبيرة، للسينما والتلفزيون إضافة إلى ما قدمته للإذاعة، حيث بلغت أعمالها 75 عملا كان أبرزها الثنائي المميز الذي كونته مع الراحل الكبير أحمد ذكي، على رأسها "إستاكوزا" و"الإمبراطور"، "كابوريا" وغيرها من الأعمال الخالدة.