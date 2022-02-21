سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 21-2-2022 في مصر

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الريال السعودي
الريال السعودي
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يبحث المواطنون والمقيمون في مصر عن سعر الريال السعودي بشكل دوري، حيث تعتبردالمملكة العربية السعودية أكثر الوجهات التي يذهب الكثيرون للعمل إليها، ما يجعل الريال من الأور المرتبطة دوما بالجنيه المصري ووجهة المغتربين.

 

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين

 

وتساءل الكثيرون اليوم الاثنين 21 فبراير 2022 عن سعر الريال السعودى في عدد من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.

 

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 21 فبراير 2022

 

وواصل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين استقراره أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم استقرارا في البنوك المصرية، والتي نرصد بعضها لحضراتكم خلال موضوعنا.

 

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين أمام الجنيه المصري 

 

وشهد سعر الريال السعودي اليوم الاثنين استقرارا في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، وسجل استقرارا فى البنك التجارى الدولي "cib" والبنك المركزى المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

 

وترصد بوابة "الفجر الإلكترونية" اليوم الاثنين 21-22022 لمتابعيها الكرام  أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية والسوق المصرفى بالسطور التالية:

 

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين فى البنك المركزى المصرى

 

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى

 

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين فى بنك مصر

 

4.18 جنيه للشراء.

 

4.19 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

 

4.16  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم فى البنك التجارى الدولى 

 

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

الريال السعودي

 

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