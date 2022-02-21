مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة توقع بروتوكول لتطوير قدرات الشركات المقيدة بمجال الافصاحات والتقارير المرتبطة بالاستدامة

رئيس البورصة للتنمية المصرية: التعاون يستهدف تنمية قدرات الشركات المقيدة حول كيفية والافصاحات عن أنشطة الاستدامة

الدكتور إيهاب شلبي: سنعمل على تعريف الشركات المقيدة بأفضل النماذج والممارسات العالمية لاعداد تقارير الاستدامة

شهد الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة وشركة دي كاربون للاستشارات البيئية الممثل الإقليمي للمبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة Global Reporting Initiative; GRI))، والتي تقضي بإطلاق برنامج تدريبي شامل للشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية، حول كيفية إعداد تقارير افصاح بيئية ومجتمعية ذات صلة بالاستدامة والتغيرات المناخية، وفق لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.



يضم البرنامج التدريبي الشامل ممثلي كافة الشركات المقيدة، على أن يتم تنفيذه على مراحل تبدأ الشهر الجاري، كل مرحلة تضم نحو 30 شركة وعلى مدار يومين، لتطوير قدراتهم وزيادة مستويات معرفتهم بأحدث الأسس والمبادئ لإعداد تقارير الاستدامة لمختلف القطاعات، وسيتم تسليم شهادة في نهاية الدورة التدريبية معتمدة من المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة (Global Reporting Initiative; GRI)، دون تكلفة مالية.



تأتي هذه الخطوة في ضوء قيـام الدولــة المصريـة باستضافة مؤتمر التغيرات المناخية27 COP بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، واتساقًا مع رؤية الحكومة المصرية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، والحاقًا للجهود التي تقوم بها البورصة المصرية لمساندة الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة، وتفعيلًا لدور مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة.



من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تتبنى رؤية شاملة لدعم وتنمية قدرات الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة حول كيفية اعداد تقارير افصاح بشأن أنشطة الاستدامة وكذلك الاثار المتعلقة بالتغيرات المناخية، والبداية بالبرنامج التدريبي الجاري تنفيذه.



تابع الدكتور فريد،" البرنامج التدريبي يعزز انخراط الشركات المقيدة في أنشطة الاستدامة ويرفع كفاءتها في اعداد وبناء التقارير الخاصة بالافصاح عنها، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، من جانب والعمل على تشجيع المستثمرين للاستثمار بالشركات الملتزمة بمتطلبات الإفصاح عن أنشطة الاستدامة المختلفة وهي أوسع بكثير من فقط الافصاحات البيئية.



أشار الدكتور إيهاب شلبي رئيس مجلس إدارة شركة دي كاربون، لاستشارات التنمية المستدامة والتغيرات المناخية الممثل الاقليمي للمبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة (Global Reporting Initiative; GRI) في مصر والشرق الأوسط والمنطقة العربية، إلى أن بروتوكول التعاون مع مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة يأتي للعمل على تطوير قدرات الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة على كيفية تبني نماذج الأعمال المستدامة وإعداد تقارير الاستدامة وفقا للأسس والمبادئ والمعايير العالمية الأكثر فاعلية على مستوي العالم.



فيما تقدم الدكتور شلبي بالشكر لإدارة البورصة المصرية على تبنيهم هذا النهج في العمل على تطوير وتنمية قدرات الشركات المقيدة وفق أفضل المعايير والأسس العالمية المتبعة في اعداد تقارير الاستدامة والافصاحات المتعلقة بالآثار المترتبة على تغير المناخ، والتي تكتسب أهمية متزايدة مع طرح المجتمع الدولي ثقته في الدولة المصرية لتستضيف فعاليات مؤتمر 27 COP.