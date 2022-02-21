رئيس جامعة الجلالة: سنكون القلب النابض للمدينة

قال الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إن موقع هضبة الجلالة استراتيجي ويجعل الجامعة على اتصال بكافة اتجاهات الشمال والجنوب والشرق والغرب في البلاد، وهو ما يسهل الوصول إليها، مشيرًا إلى أن مدينة متكاملة حيث تحتوي على فندق كبير ومستشفى لتقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى وسياحة علاجية ولها علاقة مباشرة بلوجستيات قناة السويس وموانئ السخنة وأكبر محطة تحلية في مصر وهي محطة السخنة ومحطة الزعفرانة.

وأضاف حيدر في كلمته، ضمن "جلسة دور المؤسسات التعليمية في تأهيل كوادر للنقل البحري"، في فاعليات اليوم الثاني من مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات الذي تنظمه جامعة الجلالة بالتعاون مع on air group وتحت رعاية النقل والمواصلات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي: "بعد سنتين ستكون الجلالة منفذ إشعاع علمي وفكري، إذ أنها بها قاعة مؤتمرات كبرى تستوعب أكثر من 1000 شخص".

وتابع، أن جامعة الجلالة هي القلب النابض لمدينة الجلالة، مشيرًا إلى أن المدينة ستتمتع بأهمية كبيرة في صناعة الرخام والنحت، بالإضافة إلى أبعاد كثيرة أخرى مثل الخدمة المجتمعية.

وأكد، أن الجامعة تستهدف زيادة الشراكات مع المؤسسات التعليمية الكبرى، كما عقدة شراكة مع الهيئة العربية للتصنيع للتعاون والتدريب وربط الصناعة بالعمل الأكاديمي، وستعقد الجامعة في الشهر المقبل للجامعات الأهلية الأربعة للتنسيق فيما بينها في كل المجالات اللوجستية والطبية.