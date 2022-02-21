إسماعيل: تخصيص أراضي لـ8 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية بتكلفة استثمارية 2.5 مليار جنيه

الاقتصاد
اللواء عمرو إسماعيل
اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة العامة للموانئ الجافة
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قال اللواء أركان حرب عمرو إسماعيل رئيس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إنّ الموانئ البرية تشهد تطويرا شاملا، وسيضاهي ميناء السلوم أفضل الموانئ البرية العالمية بتكلفة استثمارية تخطت 2.5 مليار جنيه، مشددًا على أن الموانئ الجافة هي محطة الوصول النهائية للبضائع.

وأضاف إسماعيل في كلمته، ضمن الجلسة الثانية بعنوان "سلاسل الامداد واللوجستيات في البحر الأحمر"، في فاعليات اليوم الثاني من مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات الذي تنظمه جامعة الجلالة بالتعاون مع on air group وتحت رعاية النقل والمواصلات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي: "بدأنا ننظر إلى هذا الملف قبل تداعيات جائحة كورونا حيث زاد الضغط على الموانئ البحرية المصرية، كما زادت فترة انتظار السفن فيها، وتم التفكير في إنشاء الموانئ الجافة خلال عام 2014".

وتابع رئيس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة: "خصصنا أراضي لـ 8 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية، وموانئنا الجافة هي ميناء أكتوبر والعاشر من رمضان وسوهاج وبني سويف وطور سيناء ودمياط وغيرها".

وأوضح: "لم يتم اتخاذ خطوات عملية فعلية منذ عام 2014 حتى 2019، لكننا بعدها أنجزنا إنجازا غير عادي، وجاري خلال شهر إبريل المقبل الافتتاح التجربي لميناء أكتوبر".

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