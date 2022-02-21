هيئة الموانئ البرية والجافة تعد دراسة لإنشاء منطقة لوجستية في جيبوتي

الاقتصاد
اللواء عمرو إسماعيل
اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ الجافة
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قال اللواء أركان حرب عمرو إسماعيل رئيس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إن الهيئة جاهزة  لنقل خبراتنا إلى الدول الأفريقية، ونعد دراسة لإنشاء منطقة لوجستية في جيبوتي".

 

وأضاف إسماعيل في كلمته، ضمن الجلسة الثانية بعنوان "سلاسل الامداد واللوجستيات في البحر الأحمر"، في فاعليات اليوم الثاني من مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات الذي تنظمه جامعة الجلالة بالتعاون مع on air group وتحت رعاية النقل والمواصلات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي: "لا نخصص الأرض وننتظر المرافق، لكن المسثتمر أصبح يحصل على الأرض المخصصة له مرفقة بالكامل".

وتابع: “إنّ الهيئة تعمل في إطار الخطة الموضوعة لزيادة الاستثمارات وتشغيل الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية باستثمارات تقدر بأكثر من مليار جنيه في المتوسط”.

وقال: "نستهدف خلق فرص عمل للعديد من الشباب، حيث وفرنا نحو 4 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، ونعمل على تخزين وتداول السلع الغذائية، وأن تحتوي المنطقة اللوجستية على مختلف الصناعات مثل التحويلية".

وأشار، إلى وجود مناطق لوجستية مخططة في السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، وهناك منطقة لوجستية كبرى في مدينة السلوم وهي عبارة عن 700 فدان، بالإضافة إلى وجود مينائين في منطقتي قسطل وأرقين حيث يتم إدارتهما بالتعاون مع السودان.

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