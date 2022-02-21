الغمري: قبطان سيمكنه قيادة السفينة من داخل منزله في المستقبل وهو يأكل "الكشري والبيتزا"

أكد الدكتور محمد الغمرى، رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت سات، إن اتصالات الأقمار الصناعية حزمة تكاملية مع الاتصالات الأرضية، ولا يوجد أي بديل لتزويد الاتصالات بالنقل البحري إلا من خلال الأقمار الصناعية، ورغم عوائق الاتصالات، لكن الشركات تضع قدرات أعلى لتجنب أي ضعف فى الإشارات، نتيجة الأمطار أو غيرها، بما يساعد فى وصول الاتصالات والإشارات من القمر الصناعي للمستخدم النهائي، مضيفًا أن قطاع النقل البحري غني، ولا يحتمل انقطاع الاتصالات، وبالتالي لا بد من بدائل، مشيرًا إلى أن الانترنت يتأثر كثيرًا بالمياه، التي تتسبب في ضعف الشبكات، مضيفًا:" هناك تطور كبير،

وأشار وأضاف في كلمته، ضمن الجلسة الثالثة بعنوان "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النقل البحري"، في فاعليات اليوم الثاني من مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات الذي تنظمه جامعة الجلالة بالتعاون مع on air group وتحت رعاية النقل والمواصلات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن تطور قدرات الاتصالات يساعد القطاعات الزراعية والصناعية وغيرها من القطاعات المختلفة، والتوسع في الذكاء الاصطناعي مع الاتصالات هو إيقونة النجاح، وسيكون له دور في تقللي التكلفة، وفي المستقبل ربما يتمكن قائد المركب من تحريكها من البيت وهو ياكل البيتزا أو الكشري".

وانطلقت اليوم الاثنين فعاليات اليوم الثاني، من النسخة الأولى لمؤتمر البحر الاحمر للنقل البحرى واللوجيستيات "RSMTL" في القاهرة، تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة النقل وتنظيم جامعة الجلالة وأون اير جروب، وذلك بحضور وزراء النقل من دول عربية وأفريقية شقيقة لمناقشة العديد من القضايا التى تمهد لسبل التعاون المشترك بين البلدان المشاركة من الدول العربية والافريقية الشقيقة بوفود رسمية لتحقيق التعاون والتكامل بين شركاء ساحل البحر الأحمر.



ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على آليات جذب الاستثمار في المناطق الاقتصادية، وتنمية النقل والتأمين البحري، وإمكانيات دعم تطوير النقل البحري ودعم تمويل الصادرات، وكذلك دور قناة السويس في دعم حركة تدفق السفن على المستويين الإقليمي والدولي.